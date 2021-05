BRAK NAM JE NAPET, STALNO SMO POD PRITISKOM! Sloboda i Vojin o PRIVATNOM ŽIVOTU, otkrili kako vaspitavaju ćerke i čemu se NADAJU!

Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović važe za jedan od najskladnijih parova, a ove godine će proslaviti 13 godina braka.

Oni retko pričaju o detaljima iz privatnog života, a sada su otkrili kroz kakva iskušenja su prošli, ali i kako vaspitavaju ćerke - Milu i Veru.

"Nastojim da ih vaspitavam onako kako su Vojina njegovi roditelji i mene moji. Da li to umem i mogu, druga je stvar, ali jako to želim. Odrasla sam u maloj sredini, Vojin takođe, pa je samim tim mnogo toga drugačije. U malim mestima sve je “ušuškanije”, dok je u Beogradu daleko surovije, ali one su ovde rođene, ovo je njihov grad. Srećom, one su stamene devojčice. Videćemo šta im je život pripremio, a ja se nadam se će biti blag prema njima", kaže Sloboda i otkriva kako izgleda podizanje bliznakinja:

"Vera i Mila uvek rade jedna za drugu, nikad jedna protiv druge, što je meni divno. Međutim, baš zato autoritet mora da bude veći, ali i tu primarnu ulogu ima poverenje. Nekad pristanem na njihovu igru i pustim ih da misle kako su me nasamarile, da bih im ojačala samopouzdanje, pa i poverenje. Moji roditelji u mene su imali beskrajno poverenje i zato sam, kad bih napravila nešto što ne treba, osećala užasnu grižu savesti. Njihovo “ja ti verujem”, kad mi kažu “verujem ti da je tako kako kažeš, a ne kako ja mislim da jeste”, kreiralo je moj odnos prema porodici, prijateljima, poslu. Ja ne želim da ikoga izneverim. Ne kažem da to nikada nisam uradila, ali želja mi je da se to nikada ne desi."

Ponosni tata istakao je da ponekad prepoznaje sebe u nekim gestovima svojih ćerki.

foto: Nemanja Nikolić

"Mi se i mazimo i volimo, ali od početka sa njima razgovaram kao sa odraslim osobama. Začuđujuće je to da me, kad ih nešto pitam pa mi odgovore šta o tome misle, naprosto ostave bez teksta. Mogu da kažem: ova liči na mene, ova na Bobu, ovde podseća na neku babu, ali one su pre svega svoje."

Iako mediji često naglašavaju da je među njima deset godina razlike, poznatim supružnicima to ne predstavlja problem, naprotiv.

"Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, ali ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno," priznala je jednom prilikom Sloboda.

"Razlika u godinama nije ogromna, ali kad se pogleda iskustvo, velika je. Dovoljno mi je samo da pomislim koliko sam iskusnija od moje sestre, devet godina mlađe od mene. U ovom periodu, kad se nekoliko puta „olupam“ i vidim da nikako ne mogu glavom kroz zid, pitam: „Vojine, je l’ stvarno ne može?“, a onda sledi odgovor: „Rekao sam ti da ne može.“ To je ta priča. Imati glumicu u kući nije baš prirodno i jednostavno.

"Ljudima je zabavno da posmatraju naš život. Štošta im je neshvatljivo, jer retko koji glumački par opstaje, ili uopšte dvoje ljudi iz javnog života. Stalno ste pod pritiskom, stalno vas neko posmatra, ocenjuje, priča o vama... Čim vide naše ćerke, počnu da ocenjuju da li liče na Vojina ili mene. To je nešto s čime čovek mora da se nosi, samo što se one u toj situaciji nisu našle svojom voljom, a nas dvoje smo odabrali," priznaje lepa glumica.

Kurir.rs/I.B/Hello

