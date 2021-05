SELINA GOMEZ UŠLA U ISTORIJU: Komentar popularne pevačice ima najviše lajkova ikada, a evo koji!

Selina Gomez javna je ličnost čiji je komentar najlakovaniji na Jutjub platformi.

Naime, ceo svet je ispratio njenu ljubavnu priču pevačice i Džastina Bibera još od njihovih tinejdžerskih dana, pa sve do poslednjeg raskida i njegove ženidbe sa Hejli Biber.

Gomezova nikada nije krila koliko je bila slomljena nakon konačnog raskida, a sva bol koju je osećala predočila je 2019. godine u pesmu "Lose You To Love Me", koju je nedvosmisleno posvetila upravo kanadskom pevaču.

Pesma je tada doživela veliki uspeh, a sada broji više od 350.000 pregleda. Pevačica je ispod pesme pinovala svoj komentar i istakla koliko je ova numera za nju lična, te naišla na milionsku podršku svojih fanova i slušalaca širom sveta.

"Ova pesma je inspirisana mnogim stvarima koje su mi se desile od kada sam izbacila svoj poslednji album. Želim da ljudi osete nadu i da ćete iz svega izaći jači i biti bolja verzija sebe", glasi pevačicin komentar, na kojem stoji više od 1.200.000 lajkova.

