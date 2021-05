MEDENICA NE PIŠE KRITIKE, VEĆ IZGLEDA KAO DA SPREMA ORUŽANU REVOLUCIJU: Vladimir Tabašević o uspehu i kritikama račun Misisipija

Predstava "Tiho teče Misisipi", prema istoimenom romanu Vladimira Tabaševića, novi je hit Beogradskog dramskog pozorišta i selektovana je za ovogodišnje Sterijino pozorje.

Hrvatski reditelj Ivica Buljan prikazao je ovim komadom priče o odrastanju jednog mladića na ovim prostorima, a na sceni s glumcima je i sam pisac, koji za Kurir govori o utiscima po povratku s Kube i sjajnim reakcijama publike.

foto: Privatna Arhiva

"Tiho teče Misisipi" jedina je predstava iz Beograda pozvana na Sterijino pozorje. Da li ste iznenađeni?

- Nisam iznenađen. Znam da smo napravili jednu od najautentičnijih predstava na našim prostorima i ne interesuje me da budem ni lažno ni iskreno skroman. Predstava je lepa, nežna, vedra i morski slana. Na tome imam da zahvalim najviše timu koji se okupio i svesrdno upustio u projekat ovog tipa. "Misisipi" je sistem asocijacija vezanih za našu zajedničku prošlost (koja kod nas traje zauvek) i, sasvim svesno, ova predstava je lišena klasične dramske strukture. To je odbojno, razume se, svima koji naivno veruju da je "čvrsta dramska struktura", po sebi, nekakav estetski kvalitet. Oni misle da je stvar sa sećanjem završena, a sebe nude kao privilegovane interpretatore toga šta nam se "zapravo" desilo. Neće, ipak, biti da je tako. Ovde se htelo izroniti sve sa dna naših kolektivnih uspomena na jedno društvo, to učiniti očiglednim i pustiti gledaocima da sami stvore svoj kolaž i svoje viđenje. U tom smislu, ovo nije jedna od onih predstava kojom se želi udeliti neka važna lekcija, ova predstava ne teži nikakvim uzvišenostima i, baš zbog toga, ona se ne dopada svima onima koji za sebe naivno misle da raspolažu ekskluzivnim znanjima, istančanim estetskim izborima i slično. To što se ona ne dopada takvima, mene iznimno raduje.

foto: Dado Đilas

Kako ste vi zadovoljni njegovim scenskim čitanjem, reakcijama publike i prvim kritikama? Medenica nema lepih reči...

- Ako mislite na pozorišnog kritičara Medenicu, kog ja odmila zovem Denim, a koji mi je poslužio za to da smislim kako je jedan lik iz predstave, Romano, svom sinu dao ime po dezodoransu, onda je moj odgovor: nemam ja ništa s tim što Denim ne raspolaže lepim rečima, floskule mu, međutim, ne nedostaju. Prema zadnjim impresijama koje je podelio sa nama povodom neke pozorišne predstave, izgleda da se čovek sprema i na oružanu revoluciju. Nisu tu čista posla. Ako mislite na jednog ruskog bogotražitelja Medenicu, jasno je zašto on nema lepih reči: čovek ne želi da praznoslovi, i to je skroz u redu.

Viđenje kritičara Igora Perišića: Tabašević je novi Crnjanski Nije tajna da sam slab na Vladimira Tabaševića kao pisca. U sada već davnim danima počesto me je nervirao svojim talentom, za koji sam jedva čekao da se na pravi način materijalizuje. Padale su i teške reči, kao što je bilo moje proroštvo da će u njemu srpska kultura dobiti novog Miloša Crnjanskog. Fanatično trudoljubiv, kakvim je takođe stvoren, nije časio mnogo časova. foto: Privatna Arhiva Otišao sam sa zebnjom u BDP na predstavu. Bio sam sumnjičav kako se ovaj roman može preneti u drugi umetnički medij, a da se ne izgubi ono što je u njemu najbolje: otkrovenje jezika kao okidača egzistencijalnog drhtaja i estetičkog spokoja. Ivica Buljan, reditelj i koautor dramatizacije, uspeo je naizgled nemoguće. Kada je Branka Katić izgovorila odlomak baš na tom novostvorenom jeziku, prebacivši rampu do tople katarze - postalo je jasno da je jedna sumnja razvejana.

Čija ideja je bila da i vi budete deo predstave?

- Rediteljeva.

Kakva je bila saradnja sa glumcima i Ivicom Buljanom, koliko su vam pomogli da izađete na scenu i postanete deo predstave?

- Ma to su divni ljudi, svi odreda. Imaju zajedničku žicu i neku neobjašnjivu energiju koja se preliva na publiku. Uključili su me u tu svoju razmenu, naučili me kako da se poklonim na kraju predstave. Za mene kao pisca nema veće sreće što igram s Brankom Katić i što se ona ulogom u ovoj drami vraća na Sterijino pozorje.

foto: Dragana Udovičić

Danas se reditelji služe raznim sredstvima poput skandala ili seksa kako bi privukli publiku. Šta mislite da je najjači adut vaše predstave.

- Iskrenost, iskrenost i samo iskrenost.

Cvetković otvara festival Ovogodišnje 66. Sterijino pozorje u Novom Sadu otvoriće 18. juna svečanom besedom glumac Svetozar Cvetković, trostruki laureat. O nagradama će odlučivati žiri u sastavu rediteljka Snežana Trišić, glumica Nataša Tapušković, scenograf Darko Nedeljković, glumac Mihajlo Nestorović i dramski pisac Davor Špišić. U konkurenciji za priznanja ove godine je deset predstava rađenih po domaćem dramskom tekstu. Na zatvaranju festivala 26. juna, u čast nagrađenih, biće izvedena predstava Bitef teatra "Izgubljeni pejzaži" u režiji i koreografiji Dunje Jocić.

Kurir/ Ljubomir Radanov

Bonus video:

02:49 KUM ĐORĐA MARJANOVIĆA I AUTORKA NJEGOVE BIOGRAFIJE ZA KURIR: Takva karijera se neće ponoviti, PRVI je imao fan klubove u Srbiji