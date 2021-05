KUM ĐORĐA MARJANOVIĆA I AUTORKA NJEGOVE BIOGRAFIJE ZA KURIR: Takva karijera se neće ponoviti, PRVI je imao fan klubove u Srbiji

I u današnjem Pulsu Srbije prisećamo se legendarnog Đorđa Marjanovića, jednog od najvećih i najpopularnijih pevača zabavne muzike na prostoru bivše Jugoslavije.

Koliko je Đorđe bio veliki pevač i po čemu se to razlikovao od svojih kolega otkrio nam je kompozitor i kum Đorđa Marjanovića, Vladimir Graić i pisac Marijana Dujović, koja je u svojoj knjizi "Energija slobode" objedinila sve poznate i manje poznate činjenice iz muzičke karijere ovog velikog umetnika.

- Đorđe je bio jedan pozitivan i dobar čovek, on ne bi želeo da budemo tužni sad. On je venčani kum mojih roditelja, mene je krstio. Moj tata i Đorđe su bili veliki prijatelji pre nego što su postali poznati, pa posle i kumovi. Mi deca smo se međusobno družili. Kao porodice smo se beskrajno podržavali. Đorđe je bio spontan i neposredan, zaista je sve iskreno radio, prvi je koji je spojio istok i zapad. Imao je karijeru koja se neće ponoviti na ovim prostorima - rekao je Vladimir.

O Đorđu Marjanoviću, simbolu ali i muzičkom fenomenu jednog vremena, mnogo se pisalo, ali je moja sledeća sagovornica u knjizi "Energija slobode - stvaralačka biografija Đorđa Marjanovića", objedinila sve poznate i manje poznate činjenice iz muzičke karijere ovog velikog umetnika, ali i donela neka nova saznanja o njegovom muzičkom uspehu.

- Do mene su stizale informacije koje nisu bliske mojoj generaciji, ja sam slušala o njegovom uspehu ali se nažalost o tome nije puno pisalo. Kada sam krenula u istraživanje, prikupila sam dosta informacije koje sam potom prenela u knjigu. Đorđe nije planirao uspeh, to je ono što ga čini posebnim. On je čovek iz naroda, iskren i šarmantan, to je publika prepoznala kod njega. Među prvima je doneo Bitlse ovde i upoznao narod sa njima. Prvi je pevač koji je imao fan klubove. Prvi fan klub koji je imao je osnovan 1965. godine, a kroz tri godine je imao preko 60. Ja imam podatak da je u Kijevu 70ih godina i u Japanu imao fan klubove. - rekla je Marijana.

