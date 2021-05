ZBOG MOJIH TUMORA MORAM DA IDEM NA PREGLEDE! Kasandra progovorila o ZDRAVSTVENOM PROBLEMU i otkrila rezultate! (FOTO)

Koraima Tores, nama poznatija kao Kasandra izgleda odlično u 47. godini života.

Njoj su 2018. godine otkriveni benigni tumori na dojci, a sada je podelila fotografiju sa jednog pregleda.

Naime, slavna Kasandra rekla je da je malo i uplašena, te da su ovi jednomesečni pregledi koji se vrše dodirom ponekad i bolni, ali da ih je važno obavljati jer mogu da spasu život.

- Prošle nedelje sam započela preglede. Želim da vas obavestim da su mi mamografija i ultrazvuk dojke prošli dobro. Zbog ovih tumora moram da obavljam preglede svakih šest meseci - otkrila je Koraima Tores i dodala:

- Za mene je teško svaki put kad me dodirnete (to me uliva malo straha), ali najvažnije je polagati odgovarajuće ispite, dodirivati se jednom mesečno, shvatiti da vam pregled na vreme može spasiti život.

Podsećanja radi, od emitovanja serije "Kasandra" 1997. godine, ova venecuelanska glumica, u svim republikama bivše SFRJ, postala je najvoljenija strankinja. Bila je toliko popularna da su novine svakodnevno pisale o njoj, a ulične tezge prepune majica, šolja, sličica, razglednica, postera i raznih drugih proizvoda sa njenim likom. Po Kasandri je nazivan čak i nameštaj, dušek za spavanje i toalet papir. Stoga je Koraima Tores jednom prilikom posetila Srbiju, a da joj poželi dobrodošlicu na aerodrom u Surčinu došlo je nekoliko hiljada ljudi.

Kurir.rs/I.B.

