POBEDNICA EVROVIZIJE 2003. GODINE POSLALA SNAŽNU PORUKU: Svima poručila da se vakcinišu i najavila SPEKTAKL

Turkinja Sertab Erener koja je na Evroviziji pobedila 2003. godine, sada je otovoreno govorila o stanju sa korona virusom.

Pevačica je najavila svoje nove pesme, a onda i koncert, a svima je poručila da se vakcinišu.

"Ako u julu nešto ne pođe po zlu, što se tiče koronavirusa, počeće koncerti na otvorenom", napisala je na instagramu Sertab Erener.

Turska pevačica poručila je pritom da svi treba da se fakcinišu protiv kovida-19, jer je to jedini način da se vratimo u normalan život.

"Moći ćemo da se vratimo na našu stari životi samo ako se vakcinišemo", napisala je ona.

Sertab Erener je trujumfovala na Evroviziji sa pesmom "Every Day That I Can" i time Turskoj donela prvu pobedu sa ovog festivala. Do toga je u svojoj zemlji bila izložena osudama što će pevati na engleskom jeziku i prognozama da će zbog toga doživeti debakl. Ali, Sertab je verovala u uspeh.

