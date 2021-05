SVI SU ČEKALI NJEGOV SUD! PREDSEDNIK HRVATSKE O ALBININOM PORAZU: Evrovizija je prevara, a nju čeka ozbiljna karijera!

Opšte nezadovoljstvo vlada u Hrvatskoj zbog toga što se njihova predstavnica Albina Grčić (22), sa pesmom "Tick-Tock", sinoć nije plasirala u finale Evrovizije.

Sugrađani traže od državnog vrha da reaguje zbog, kako ističu, nepravde, a sada se oglasio i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je izneo svoje mišljenje povodom novonastale situacije.

"Kad pogledate u "Oxford dictionary" prevara ili fraud, to je onda Eurosong. To je umetnost koja je subjektivna prema tome glavu gore, pred Albinom je ozbiljna karijera, a to neka ne zaboravi", rekao je on.

Podsetimo, nakon što je hrvatska predstavnica ispala iz takmičenja, društevne mreže su preplavljene negativnim komentarima. Tviteraši apeluju i da se za Albinu Grčić organizuje doček na aerodromu, po povratku u Zagreb, a većina Hrvata smatra da je njihova predstavnica, kako pišu, "pokradena".

