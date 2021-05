TO VIŠE NIJE EVROVIZIJA VEĆ EVROŠOU: Doris besna zbog Albininog plasmana, a pobednica Evrosonga tvrdi da je sve to LUTRIJA!

Albina, predstavnica Hrvatske na Pesmi Evrovizije nije prošla u finale.

Region se ne smiruje, šalju se poruke podrške, a reakcije su veoma negativne kada je u pitanju samo takmičenje.

Doris Dragović je predstavljala Hrvatsku na Pesmi Evrovizije 1999. godine sa pesmom Marija Magdalena koja je osvojila 4. mesto, a za tamošnje medije je dala izjavu vezanu za ovogodišnji plasman.

- Prvo, nije do nas, znači puno je tu još nekih faktora i tako... Drugo, i najvažnije od svega, je da smo se tamo prikazali u odličnom svetlu i interpretacijski i scenski i u svakom pogledu i da se ničega nemamo sramiti. To je više, nemam pojma, lasera, eksplozija, ekrana, prskalica, šoua i čudesa nego same peesme. Mi smo i u tom smislu dobro konkurisali. Dakle, imali smo šta da pokažemo jer nam je mala, osim što sjajno i briljantno piva, i stasita. Ovo je za nju sjajna odskočna daska jer niko ne govori onaj komentar: "E, dobro smo i prošli koga smo poslali", nego su svi žalosni i svi imaju taj osećaj da smo ponovno pokradeni, a to je ono što je za Albinu važno - rekla je Doris.

Ona je odavno rekla i da je Evrosong već dugo nije "song", nego "Evrošou".

Emilija, koja je sa grupom "Riva" osamdesetih godina prošlog veka donela pobedu Jugoslaviji, imala je šta da kaže na ovu temu.

- Razumem osećaj nepravde, i ja sam ga imala jer je stvarno sve zvučalo i izgledalo odlično, međutim mesta ima koliko ima, a ljudi koji dobiju glasove ulaze na ta mesta. Pretpostavljam da nije ništa lično. Sumnjam da je neko rekao: "E, sad mi nećemo dati Hrvatskoj da uđe u finale", sumnjam da može postojati takva logika na jednom takvom festivalu. To je tako, to je lutrija. Nakon što se sve odigra, ljudi svakako reaguju, misle da smo pokradeni i da je reč o politici kako bi mogli prihvatiti takav rezultat, a nikome se ne sviđa. No niko nije imao ništa protiv Hrvatske - izjavila je Emilija za medije.

