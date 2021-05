SLAVNI GLUMAC NAKON 14 GODINA OTKRIO DA JE HIV POZITIVAN Javnost šokirana nakon priznanja, a evo zbog čega je ĆUTAO sve ove godine

Američki glumac Bili Porter odlučio je da prekine ćutnju i priznao je da je pozitivan na HIV. Glumac je to saznanje krilo 14 godina od svih, uključujući i najbliže.

Naime, njemu je 2007. dijagnostifikovan HIV.

- Pokušavao sam da imam život i karijeru i nisam bio siguran da mogu sve da ostvarim ako pogrešni ljudi saznaju - rekao je Porter i dodao:

- To bi bio samo još jedan način da me ljudi diskriminišu u ionako diskriminisanoj profesiji.

Te godine otkrio je i da ima dijabetes tipa 2, pa je smatra za najgorom u životu.

- Sramota tog vremena me je ućutkala i s tom sramotom živim u tišini već 14 godina. HIV pozitivan, mesto odakle dolazim, odrastanje u veoma religioznoj porodici, sve to zvuči kao Božja kazna - rekao je Porter otkrivši da ga je očuh seksualno zlostavljao od 7. do 12. godine.

Glumac je otkrio da je bio toliko "osramoćen i postiđen" zbog HIV dijagnoze da ju je sakrio i od svoje majke, koja se već suočila sa verskim progonom zbog svog sina koji je homoseksualnog opredeljenja.

Ove godine konačno je priznao majci dugo čuvanu tajnu.

- Volim te bez obzira na sve - bio je odgovor majke, a glumac je sada, kako navodi, spreman za novo poglavlje u životu.

