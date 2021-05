PORED GLUME, UVEK ME JE PRIVLAČILO I NOVINARSTVO: Momčilo Otašević o novoj seriji, deci i šta bi prvo pitao svoju lepu suprugu

Momčila Otaševića televizijska publika zavolela je kao Luku u seriji "Budva na pjenu od mora", a od 22. maja svakog vikenda na Superstar TV kanalu gledaćemo ga u novom ostvarenju u režiji Miroslava Lekića "Beležnica profesora Miškovića".

Serija rađena po istoimenom romanu Ratka Dmitrovića, a u produkciji Telekoma Srbija, RTS i Košutnjak filma, prikovaće gledaoce za ekrane zagonetnim zapletom, nesvakidašnjim likovima, natprirodnim elementima, neočekivanim obrtima i uzbudljivom atmosferom. Naizgled dosadan intervju sa starom udovicom etnologa profesora Miškovića pretvoriće se u početak živopisnog putovanja u nepoznato za mladog, radoznalog novinara i glavnog junaka serije - novinara Boška. Kratak boravak u Beogradu Momčilo Otašević je iskoristio i da gostuje na Kurir televiziji.

- Lepo je bilo ući u kožu novinara. Moj junak Boško dobija zadatak, kako on misli po kazni jer kasni na kolegijum, a ta beležnica je sve osim kazne. Ona je veća i od njega i zadatka. Vlasnica te beležnice i moja porodica su neobično povezani, što će gledaoci videti u seriji. Boško konačno radi ono što ga zanima i ne bavi se lokalnom samoupravom - kaže glumac.

Otašević da nije upisao glumu, verovatno bi studirao Fakultet političkih nauka i možda bio i naš kolega.

- Novinarstvo me je privlačilo. Voleo bih da imam svoju emisiju i da svojim kolegama postavim neka pitanja koja ni meni nikad nisu postavili. Gosti bi mi bili ljudi iz sveta glume, reditelji... To me privlači - priznao je Otašević.

Na pitanje šta bi prvo pitao svoju suprugu glumicu Jelenu Perčin, glumac se zbunio.

- Bilo bi neobično da nju ispitujem. Radili smo nedavno jednu reklamu zajedno. Šta bih svoju ženu pitao? Resetovao si me. Za nju bi bila pitanja omiljeni pisac, komad, sistem glume.. Ona bi uživala u tim pitanja - diplomatski je odgovorio miljenik ženske publike.

Momčilo bi voleo da napravi razgovor i sa svojim kolegom Žarkom Lauševićem, ali mu on sigurno ne bi bio prvi gost.

- Prvo bih pozvao da mi gostuje neko iz moje klase. Rado bih uradio i intervju sa Lauševićem - iskren je on.

Otaševiću će leto biti radno, ali ga to raduje. - Imaću samo u avgustu 15 dana odmora. Nastavljam snimanje serije "Darmar" i radimo drugu sezonu. Uradili smo predstavu "Tesla i prilagođavanje anđela", koja će uskoro premijeru imati u Zagrebu u dvorani "Vatroslav Lisinski". U Beogradu snimam i "Klan" - zaključuje glumac.

Serija "Beležnica" ima 12 epizoda i za nju su scenario pisali Kosta Peševski, Radoslav Lale Pavlović i Đorđe Milosavljević. Glavne uloge igraju Milena Radulović, Miloš Samolov, Anica Dobra, Svetozar Cvetković, Irfan Mensur, Isidora Janković, Aleksandar Radojičić, Tijana Čurović, Aleksandar Srećković Kubura i mnogi drugi.

Srećna porodica: Sestre se svađaju koja više voli brata Hrvatska glumica Jelena Perčin i Momčilo Otašević svoje poslovne obaveze usklađuju prema svoje troje dece. - Uklapamo se kako znamo i umemo... Uglavnom se deca vole. Maša i Lota se svađaju čija je Jakša beba. Najlepše je kad deca legnu na spavanje. Jelena i ja posle deset imamo malo vremena samo za nas dvoje. Da napravimo plan za sutra i pogledamo neku novu seriju - kroz osmeh će glumac.

