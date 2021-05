UŽIVO DRUGO POLUFINALNO VEČE EVROVIZIJE: Finci RAZMDALI publiku svojim ROKERSKIM nastupom! (VIDEO)

Večeras se 17 zemalja bori za preostalih 10 mesta u finalu Pesme Evrovizije.

Predstavnice Srbije grupa Hurricane će nastupiti pod brojem 9., a voditelji će i ove večeri biti Šantal Janzen, TV voditelj i pevač Jan Smit, dvostruka holandska evrovizijska predstavnica (1998. i 2007.) Edsilija Rombli i jutjub zvezda Niki de Jager (NikkiTutorials).

foto: Profimedia

22.06 Finska grupa „Blind Channel“ izvodila je Dark side.

foto: Printscreen/ESC

22.02 Viktorija je pevala Growing up is getting old i predstavljala Bugarsku.

foto: Printscreen/ESC

21.55 Portugaliju predstavlja grupa „The Black Mamba“ koja izvodi Love is on my side.

foto: Printscreen/ESC

21.51 Albanija sa pesmom Karma i pevačica Anđelja Peristeri.

foto: Printscreen/ESC

21.48 Gruzija, izvođač Tornike i pesma You.

foto: Printscreen/ESC

21.43 Naše predstavnice Uraganke su nastupile sa pesmom Loco Loco i dobile gromoglasan aplauz publike.

foto: Printscreen/ESC

21.39 Island: Dadi Frejr i grupa „Gagnamagnið“ i pesma 10 years. Nisu nastupali uživo zbog jednog člana koji je bio pozitivan na korona virus.

foto: Printscreen/ESC

21.36 Natalija Gordienko sa pesmom Sugar predstavlja Moldaviju. Plesala je senzualno i zavodila svojom pesmom.

foto: Printscreen/ESC

21.28 Poljska i Rafal izvodi dimaničnu The ride

foto: Printscreen/ESC

21.24 Vinsent Bueno sa pesmom Amen je predstavljao Austriju sa moćnom baladom koja je bacila publiku u trans.

foto: Printscreen/ESC

21.20 Grkinja Stefanija je pevala Last dance u ljubičastom kombinezonu.

foto: Printscreen/ESC

21.15 Češka i Beni Kristo sa pesmom Omaga. Pevač se zapravo zove Ben De Silva, rođen 1986. godine.

foto: Printscreen/ESC

21.12 Na redu je Estonija i pevač Uku Suviste sa pesmom The lucky one. Veoma obrazovani muzičar, a otac mu je čuveni producent.

foto: Prinstcreen/ESC

21.07 Takmičenje je počelo, nastupa San Marino sa pesmom Adrenalina.

foto: Printscreen/ESC

21.10 Samo 10 zemalja ide u finale, a za glasanje se može koristiti zvanična Evrovizijska aplikacija.

21.04 Okupljenima se obratili voditelji i takmičenje je zvanično počelo.

foto: Prinstcreen/ESC

21.00 Otvaranje druge takmičarske večeri revijalnim nastupom poznatog brejkdensera.

foto: Prinstcreen/ESC

Izvođači će nastupiti ovim redosledom:

San Marino, Estonija, Češka, Grčka, Austrija, Poljska, Moldavija, Island, Srbija, Gruzija, Albanija, Portugalija, Bugarska, Finska, Letonija, Švajcarska, Danska.

Pesmu Evrovizije možete pratiti i ovde:

(Kurir.rs/A.M.)

