NAJPOPULARNIJI REPER NA EVROVIZIJI! Svi su gledali u njega na nastupu San Marina, ima BRDO HITOVA! (VIDEO)

Drugo polufinale "Evrovizije" je počelo, a led su probili predstavnici minijaturne države San Marino, Senhit (41), koja je poreklom iz Eritreje, i čuveni američki reper i pevač Flo Rajda (41), čije pojavljivanje u takmičarskom delu je iznenadilo mnoge.

foto: Printscreen/ESC

Oni su imali energičan nastup uz pesmu "Adrenalina", a ova numera važi za jednu od favorita na ovogodišnjoj "Evroviziji".

Flo Rajda iz svoje dugogodišnje karijere ima mnoštvo velikih svetskih hitova, poput numera "Right Round", "Whistle", "Wild Ones", "Club Can't Handle Me", "Good Feelin'" i mnoge druge.

Kurir.rs/K.Đ.