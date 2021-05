PRINC HARI O NOĆI KADA MU JE MEGAN REKLA DA ŽELI DA SE UBIJE: Otkrio zašto je ODUSTALA i priznao da je pio alkohol zbog TRAUMA!

Princ Hari je priznao Opri Vinfri u intervju da je Megan imala samoubilačne namere. Ona je u tom trenutku bila u podmakloj trudnoćži sa Arčijem.

Hari će u novoj dokumentarnoj seriji, "Ja, kojeg ne možeš videti" priča o noći kada mu je Megan rekla da želi da se ubije.

Bilo je to u januaru 2019. godine, bila je trudna sa Arčijem i duboko depresivna.

"Ono što ju je sprečilo da to napravi je misao kako bi to bilo nepravedno prema meni nakon svega što se dogodilo mojoj mami, ali i šta bi bilo sa mnom da izgubim još jednu ženu u svom životu i to ženom koja nosi moju bebu u stomaku!"

"Najstrašnije je bilo to što je ona bila prisebna. Nije bila luda, nije bila pod uticajem tableta ili alkohola. Ništa. Samo u tišini noću je probudi ta ideja..."

Hari je priznao da nije znao kako da se ponaša, tada kada mu je Megan to rekla:

"Bilo me je sramota što nisam znao kako da se ponašam u tim momentim. I zbog sistema u kojem smo bili i zbog dužnosti i odgovornosti. Brzo smo se zagrlili, morali smo da se presvučemo, da uskočim u konvoj sa policijskom pratnjom i odemo do kraljevske Albert sale gde se održavala dobrotvorna akcija. Stali smo pred zid od kamera i pretvarali se da je sve uredu. Nije bilo moguće reći: "Znate, večeras nećemo moći da dođemo!""

Princ je rekao da je ta noć bila prelomna - tada je shvatio da ne može tako da nastavi dalje.

"Dok sam sa suprugom sedeo na tim stolicama, držali smo se za ruku i u momentu kada se svetla ugase, Megan počinje da plače. Žao mi je nje, ali sam bio besan na sebe što sam se našao u toj situaciji. Bilo me je sramota što je postalo tako loše. Bilo me je sramota da odem do porodice, jer da budem iskren, kao i mnogi ljudi u mojim godinama, znao sam da do porodice neću dobiti ono što mi je potrebno. Tu je bilo dete na koje sam morao da računam. Bilo je ili da ga sam odgajam ili da ga pogleda u oči sa strahom da će se njegovoj majci desiti isto što se desilo mojoj."

"Moja majka je poginula jer je progonjena zbog činjenice da je bila u vezi s nekim ko nije bio belac. Neverovatno me pokreće činjenica da ne želim da izgubim još jednu ženu u svom životu i to zbog rase. I dalje su tu isti ljudi, isti poslovni modul, ista industrija..."

On je otkrio i da je posle smrti majke, princeze Dajane, pio alkohol kako bi se izborio sa traumama.

- Nisam mogao da se skoncentrišem. Svaki put kada sam oblačio odelo i kravatu, morao sam na silu to da radim. I pre nego što sam izašao iz kuće, bio sam mokar od znoja. Ili sam bio besan ili nisam bio svoj, opisao je Hari.

Vojvoda je dodao da se petkom i subotom opijao od alkohola "ne zato što je uživao, već zato što je pokušavao da pobegne od nečega".

Hari je tokom Oprine emisije posvećene mentalnom zdravlju govorio najpre o sebi i svojim iskustvima. Kako je rekao, odlučan je u tome da prekine "ciklus bola", odnosno da se to ne odrazi na njegovo roditeljstvo, a otkrio je i da je išao na terapije.

