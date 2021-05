IVA ŠTRLJIĆ OTKRILA ŠTA RADI U POSLEDNJE VREME: Objavila fotografiju na kojoj izgleda BRUTALNO dobro, a ove njene reči ODZVANJAJU

Naša poznata glumica Iva Štrljić je objavila fotografiju na svom Instagram profilu na kojoj izgleda zanosno.

Ona redovno pratioce na društvenoj mreži Instagram obraduje kreativnim fotografijama koje obavezno prate reči koje podstiču na razmišljanje.

- I kada su dani puni sunca i topline, kao i onda kada kiša lagano miluje grad, volim da se zagledam u daljinu, krovove, oblake, fasade. Beograd i njegova moćna nežnost tako se lepo tada osete i deluju okrepljujuće. Moćna nežnost, bas tako. Jer sta je moćnije od nežnosti - napisala je Iva.

Na fotografiji glumica gleda u jednom pravcu, zamišljena.

Da podsetimo, Štrljićeva je ulepšala dan jednom mališanu iz provincije, a njen specifičan odnos sa obožavaocima gotov da nema nijedna poznata ličnost.

- Oduševljava me činjenica da se najmlađima toliko dopada uloga Dijane Erski. Verovatno zbog te rukavice, zbog tog šarenila, zbog te energije, tog smeha i zbog onog njenog: "Dobar dančić, dobar dančić i doviđenjce". Imam jednu jako toplu priču. Jednom prilikom dobijem poruku na Instagramu: "Izvinite, molim vas, moje dete vas obožava, mi smo došli na samo sat vremena u Beograd. Nismo odavde, pa njemu bi stvarno značilo ako bi se slikao sa vama, evo nas u Knez Mihailovoj". Slučajno vidim tu poruku. Spremim se i kažem: "Sačekajte me, za deset minuta ću doći". Uopšte nisam bila blizu - priča u popularnoj emisiji glumica i dodaje:

- Prošlo je nekoliko meseci, a on je meni za moj rođendan sam napravio tortu, napisao broj četrdeset i tri i sam duvao svećice kao da je njemu rođendan. To me je dirnulo. Bilo mi je puno srce - rekla je Iva tada.

