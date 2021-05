DONELA JE BITNU ODLUKU KADA JE SAZNALA DA JE TRUDNA: Anja Alač rešila da se POVUČE iz glume, a o drugom stanju je rekla OVO!

Glumica Aleksandra Anja Alač pre nekoliko nedelja podelila je srećne vesti da se nalazi u drugom stanju.

Anja čeka dete sa dečkom Andrejem Josifovskim Pijanistom (30), koji je arhitekta i strit art umetnik.

Odlučila je da se povuče iz svih projekata dok se ne porodi. Glumica ističe da je na trudničkom bolovanju jer su uloge koje je igrala u pozorištu fizički izuzetno zahtevne, pa ne želi da rizikuje. Oni jedva čekaju dolazak bebe.

- Trenutno sam se povukla iz svega, s obzirom na to da su sve moje uloge koje sam igrala u pozorištu bile zahtevne. Imala sam utisak da prosto treba da se povučem iz svega, tako da sam sada na pauzi - kaže Anja i dodaje:

- Nemam neki dugoročan plan kada je u pitanju vraćanje poslu. S obzirom na to da mi je ovo prva trudnoća, videću kako se budem osećala. Teško mi je da odgovorim na ovo pitanje kakva sam zapravo trudnica. Nemam nikakve prohteve vezane za kuhinju - otkriva kroz osmeh glumica, koja ističe da se njena majka Vesna Čipčić obradovala zbog srećnih vesti.

Anja je imala zapaženu ulogu Dunje u TV seriji „Tate“.

- Super je što se tiče glumačke kondicije, jer budete u treningu kada svakodnevno snimate. Iscprljujuće je jer je to kontinuitet od godinu dana, i stalno si u tome. Nemaš vremena da se baviš drugim stvarima u životu. Preko dana sam snimala seriju, dok sam uveče igrala predstave u pozorištu. Ekipa sa snimanja mi je postala kao neka vrsta sekundarne porodice. Neminovno dođe do toga da postanemo prijatelji, blagodet i kada radiš sa nekim ko ti je dobar čovek i dobar partner - smatra Alačeva, i napominje kako je dobro to što u Srbiji sve više ima televizijskih serija.

- Publici je uvek divno da vidi nova lica. Svaka stvar ima jednu i drugu stranu medalje i na neki način ta hiperprodukcija ima loše strane, ali po mom mišljenju uglavnom preovladavaju bolje. Dobro je to što su svi glumci trenutno zaposleni, jer su mnogi radili i tokom korone dok je nekako sve stalo - ističe glumica.

Anja otkriva da će se pored glume oprobati i u muzičkim vodama, te da je već pripremila muzički projekat.

- Pripremam muzički projekat koji bi trebao da izađe dok sam u drugom stanju. Snimila sam singl sa spotom, oprobaću se i u pevačkim vodama. Potpuno moj autorski projekat. Teško mi je da preciziram o čemu se tačno radi, rekla bih da je laganiji žanr i drugačiji od onoga što se danas radi - kaže Anja Alač.

Anja napominje kako joj je rad na projektu „Radio Mileva“ izmamio osmeh na lice. Njena epizodna uloga Dirjane privukla je pažnju javnosti.

- Igrala sam ulogu koja je dosta razigrana i komična. Uželela sam se takvih uloga u poslednje vreme. Nekako sam stalno igrala u dramama. Prijalo mi je, jer sam prvi put sarađivala sa rediteljem Elmirom Jukićem. Sve zajedno mi je bila jedna velika novina. Svi smo bili željni humora u ovo tmurno doba. Nije lako ne nasmejati se kada radite na takvom projektu.

