OVO SU ŠEST NAJUSPEŠNIJIH ZEMALJA NA EVROSONGU: Mnogi se nikada nisu popeli na EVROVIZIJSKI TRON, a one su pobedu odnele VIŠE PUTA

Za 66 godina, koliko traje „Pesma Evrovizije“, mnogi se nisu nikada popeli na evrovizijski tron, neke zemlje su pobedile samo jednom, dok su neke najbolju pesmu Starog kontinenta imale više puta.

foto: Profimedia

Podsetićemo se zemalja koje su bile najuspešnije na evropskom muzičkom festivalu. Irska je rekorder sa sedam pobeda, Švedska je prati sa šest, a po pet puta su pobedile Velika Britanija, Francuska, Luksemburg i Holandija.

Od 1956. godine na „Evrosongu“ je pobedilo 27 zemalja. Njih 12, među kojima su i Srbija i Jugoslavija, pobedilo je samo jednom, a šest zemalja je zabeležilo dve pobede. Po tri puta su pobedile Danska i Norveška, dok je Izrael jedina zemlja koja je bila pobednik četiri puta (1978, 1979, 1999. i 2019).

Irska – sedam pobeda

Evrovizijski rekorder kada je reč o pobedama je Irska. Ostrvska zemlja je pobedila sedam puta - prvi put 1970. godine. Dejna Skalon je na takmičenju u Amsterdamu donela prvu pobedu Irskoj sa pesmom All Kinds of Everything.

Na drugu pobedu čekalo se punih 10 godina i na takmičenje u Hagu 1980. godine, kada je Džoni Logan pobedio pevajući What's Another Year.

Istorija je ispisana trećom pobedom Irske. Na pobedničkom postolju ponovo se našao Džoni Logan, čime je postao prvi i jedini pevač koji je dva puta pobedio na „Pesmi Evrovizije". Na takmičenju u Briselu Logan je otpevao autorsku pesmu Hold Me Now koja je postala jedan od najvećih evrovizijskih hitova.

Ime dvostrukog evrovizijskog pobednika čulo se i uz treći irski trijumf. Na takmičenju u Malmeu 1992. pobedu je odnela Linda Martin sa pesmom Why Me, čiji je autor Džoni Logan, kojem je ovo bila druga pobeda kao kompozitoru.

Pobedom u Malmeu počinje višegodišnja irska dominacija. Naime, Irska je pobedila i u naredne dve godine, čime je postala jedina zemlja koja je ostvarila tri uzastopne pobede. U Milstritu 1993. pobedila je pevačica Nijam Kavano sa pesmom In Your Eyes, a na takmičenju u Dablinu sledeće godine trijumfovala je pesma Rock 'N' Roll Kids koju su izveli Pol Harington i Čarli Mekgetigan.

Irska je poslednji put pobedila u Oslu 1996. godine kada je Eimar Kvin nastupila sa pesmom The Voice.

Švedska – šest pobeda

Prva pobeda Švedske zabeležena je kada se grupa "ABBA" u Brajtonu 1974. popela na evrovizijski tron uz pesmu Waterloo. Švedska grupa je najbolje iskoristila pobedu na međunarodnom takmičenju i postala jedna od najprepoznatljivijih muzičkih grupa u svetu.

Baš poput Irske, na sledeću pobedu i Švedska je čekala deset godina. Grupa "Herreys" je pobedila sa pesmom Diggi-Loo Diggi-Ley, međutim, nisu uspeli da postignu popularnost grupe "ABBA".

Prvi švedski solo izvođač koji je pobedio bila je Karola, kojoj je nastup u Rimu 1991. godine bio drugo učešće na „Evrosongu“. Sa pesmom Fångad av en stormvind osvojila je 146 poena, baš kao i predstavnica Francuske Amina. Ovo je bio prvi put da je više pesama na prvom mestu imao isti broj poena od „Evrosonga" u Madridu 1969. kada su proglašena četiri pobednika.

Pravila su nalagala da se prebroji koliko su takmičarke puta dobile po 12 poena, utvrđeno je da su i Karola i Amina dobile „dvanaesticu“ po četiri puta, što je nastavilo neizvesnost. Međutim, Švedska je 10 poena dobila pet puta, a Francuska samo dva, pa je „Pesma Evrovizije" otišla u Švedsku treći put.

Četvrta, znatno izvesnija, pobeda Švedske bila je u Jerusalimu 1999. godine kada je Šarlot Nilson izvela pesmu Take Me to Your Heaven. Usledila je najduža pauza između dve pobede Švedske - peta pobeda bila je tek u Bakuu 2012.

Na prvom takmičenju koje je održano u Azerbejdžanu pobedila je Lorin koja je izvođenjem svoje pesme Euphoria postala peta predstavnica Švedske koja je pobedila na „Evrosongu“.

Na šestu pobedu Švedske se nije dugo čekalo. Švedski pevač Mons Selmerlev je izabran da predstavlja svoju zemlju sa pesmom Heroes, a zahvaljujući poenima koje je dobio od zemalja širom Evrope, a prvi put i Australije, ostvario je pobedu na 60. „Pesmi Evrovizije“ u Beču 2015. godine.

Velika Britanija – pet pobeda

Prva pobeda Velike Britanije dogodila se u Beču 1967. godine, kada je Ostrvljane predstavljala Sendi Šo izvodeći kompoziciju Puppet on a String. Ovo je ujedno bila i prva pobednička pesma koja je izvedena na engleskom, a Sendi Šo je uspela da dobije više nego dvostruko veći broj poena (47) od drugoplasiranog predstavnika Irske (22).

Britanci na novu pobedu nisu čekali dugo, ali su verovatno bili iznenađeni jer nisu bili jedini pobednici. Ujedinjeno Kraljevstvo je jedno od četiri pobednika „Evrosonga" u Madridu 1969. godine. Britanka Lulu koja je pevala pesmu Boom Bang-a-Bang podelila je evrovizijski trofej sa predstavnicima Francuske, Holandije i Španije.

Sledeća, treća pobeda Velike Britanije usledila je na takmičenju u Hagu 1976. godine. Kvartet "Brotherhood Of Man" izvela je veselu pesmu Save Your Kisses for Me koju je pratio podjednako veseli, a može se čak reći, i šaljiv nastup.

Britanci su četvrti put pobedili 1981. godine uz proveren recept - kvartet uz brzu pesmu i zabavan nastup. Grupa "Bucks Fizz" do pobede je došla uz još bržu numeru i nastup koji je ostavljao utisak na svakog. Zahvaljujući pesmi Making Your Mind Up „Evrosong" se nije preselio daleko - iz irskog Dablina u britanski Harogejt.

Za sada poslednja pobeda Britanaca takođe je zabeležena u Dablinu, ali 1998. godine. Grupa "

Francuska – pet pobeda

Na trećoj „Pesmi Evrovizije“ u Hilversumu 1958. Francuska je prvi put pobedila zahvaljujući pesmi Dors, mon amour koju je izveo Andre Klavo.

Dve godine, kasnije Francuzi su ponovo pobedili zahvaljujući 18-godišnjakinji Žaklin Boaje koja je otpevala pesmu Tom Pilibi. Boajeova je svojom pobedom postala prvi tinejdžer na takmičenju koje je tek hvatalo zamajac.

Treći put Francuska je pobedila u Luksemburgu 1962. godine kada je Isabel Obre nastupila sa pesmom Un premier amour, a sledeći put je Francuska pobedila u Madridu 1969. kada je Frida Bokara sa pesmom Un jour, un enfant podelila pobedu sa predstavnicima Velike Britanije, Holandije i Španije.

Francuzi su poslednji put pobedili u Londonu 1977. pesmom L'oiseau et l'enfant, koju je izvela Mari Mirjam, čime je postavljen rekord u broju pobeda, koji je izjednačio Luksemburg 1983, a oborila Irska 1994. godine.

Luksemburg – pet pobeda

Prva pobeda Luksemburga bila je u Kanu 1961. godine. Žan-Klod Paskal je izveo pesmu Nous les amoureux, a ovo takmičenje je značajno i zbog prvog učešća Jugoslavije na „Evrosongu".

Na „Pesmi Evrovizije" u Napulju 1965. godine, Luksemburg je pobedio drugi put. Pesmu Poupée de cire, poupée de son izvela je Frans Gal. U pitanju je jedan od najprepoznatljivijih evrovizijskih hitova, a numera je bila i među 14 najboljih kompozicija u posebnom programu organizovanom povodom 50. godišnjice „Evrosonga".

Holandija – pet pobeda

Prva pobeda ovogodišnjeg domaćina zabeležena je na drugom „Evrosongu“ 1957. godine pesmom Net als toen koju je otpevala Kori Broken, a sledeći trijumf usledio je dve godine kasnije na takmičenju u Kanu zahvaljujući Tedi Shoten i pesmi Een beetje.

Treća pobeda Holandije bila je na nadrealnoj „Evroviziji“ u Madridu 1969, a predstavljala ju je Leni Kur sa pesmom De troubadour. Tada su, zbog istog broja poena i nedostatka pravila koja bi odredila pobednika u takvim situacijama, osim Holandije pobedile Španija, Francuska i Velika Britanija

Kurir.rs/RTS/M.M.

BONUS VIDEO:

00:54 URAGANKE PEVAJU ZA ŽIRI! ŠERIFOVIĆEVA UKLJUČILA LAJV: Ovako se Ivana, Sanja i Ksenija spremaju za nastup pred finale EVROVIZIJE!