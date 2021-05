SVIM SRCEM ĆU NAVIJATI ZA NAŠE DEVOJKE! Kompozitor MOLITVE pružio podršku Uragankama: Uložile su mnogo TRUDA i ZNANJA!

Vladimir Graić, kompozitor jedine srpske pobedničke pesme na "Evrosongu" za Kurir se oglasio povodom večerašnjeg nastupa grupe Hurricane u finalu "Evrovizije".

On je na samom početku pružio podršku devojkama koje večeras nastupaju pod rednim brojem 8.

"Svako od nas ima svoje favorite, kako u životu, tako i u muzici. Možeš da voliš neki TV format ili ne. Nekad slepo navijaš za one koji brane boje tvoje države, a nekad ti sve to ide na nerve ili te jednostavno ne zanima. I sve je to normalno i svako ima pravo na izbor, zar ne? E pa imam i ja pravo na svoj i ja ću večeras svim srcem bodriti naše devojke u finalu Evrovizije i pozvati sve da glasaju za broj 8, ako su u prilici! Čitav tim je mnogo truda i znanja uložio u sve to i ja im želim svu sreću! A inače imam stav o svakom segmentu ta 3 minuta. Prosto, ne mislim da je to bitno u ovom trenutku", rekao je on.

foto: Profimedia

Kurir.rs/LJ.R.

Bonus video:

01:02 BORIS JE URAGANKAMA KREIRAO VRELE KOSTIME: Bilo je preko 100 sati ručnog rada i dodavanja kristala! Evo šta kaže Tijana Bogićević