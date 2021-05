MORAĆE DA PORADI NA IZGLEDU JER RUŽNI LJUDI NE DOGURAJU DALEKO Manekenka šokirala svet, naterala ćerku (16) na PLASTIČNU OPERACIJU

Bivša manekenka Karla Beluči postala je poznata širom sveta posle kontroverznog saveta koji je uputila 16-godišnjoj ćerk.

Naime, ona veruje da devojčica treba da se podvrgne plastičnim operacijama jer "ružni ljudi u životu ne mogu daleko da doguraju".

Pre toga Karla je lagala da pati od teškog oblika depresije samo kako bi skupila novac za operaciju nosa.

Bivša manekenka i majka troje dece priču o mentalnom zdravlju je smislila kako bi od Nacionalnog zdravstvenog centra dobila 7.000 funti (923.000 dinara), koje je potom iskoristila u estetske svrhe.

foto: Profimedia

Ovo je samo početak problematičnih postupaka Karle Beluči i njenih ekscentričnih istupa u javnosti. Neprestano šokira načinom na koji vaspitava svoju decu - ona ih podstiče da budu influenseri ili glumci i da kreiraju sadržaj za društvene mreže. Karla nije za obrazovanje i čitanje knjiga jer je to po njenim rečima - gubljenje vremena.

"Moraće da poradi na svom izgledu kako bi izgledala savršeno, jer ružni ljudi ne prolaze nigde", izjavila je za magazin "Closer" na račun izgleda svoje ćerke.

Za britanski tabloid "The Sun" otkrila je da su joj ćerka Taniša (16) i sin Džejden (13) za vreme karantina dane provodili igrajući video-igre i praveći objave za Instagram.

Zbog ovakvih izjava zaradila je i epitet "majka monstrum", iako ona sama tvrdi da je sjajan roditelj i da su ljudi samo ljubomorni. Sada je ponovo podigla prašinu novim idejom - prenosiće svoj porođaj uživo, a svako ko želi da u tome učestvuje mora da plati 10.000 funti za prenos.

Karla uskro treba da na svet donese svoje četvrto dete, a porođaj će prenosti na svom Only fans nalogu.

"Jedan od mojih OnlyFanova ponudio mi je 10.000 funti da uživo prenosim svoj porođaj – i znate šta, zašto da ne? Pružiću obožavateljima priliku da uživo učestvuju u mom porođaju za 10.000 funti. Mislim, ljudi pokazuju svoje porođaje u televizijskoj emisiji 'One Born Every Minute' i ne vidim razliku. Sigurna sam da oni čak nisu ni plaćeni za to", rekla je 39-godišnja Britanka za "Mirror".

"Znam da će ljudi poludeti, ali ja sam poslovna žena i moram da zaradim novac", dodala je.

Beluči je istakla i kako su joj prihodi od sadržaja na OnlyFans-u daleko veći sada kada je zatrudnela, a dodaje da su je šokirale i poruke u kojima joj traže da im u budućnosti proda svoje mleko.

"Toliko muškaraca ima fetiš na trudnice. Zaradila sam više od 3000 funti na dan kada je izašla vest o mojoj trudnoći. Muškarci žele da vide moj stomak i uzbuđeni su zbog toga", priča ova kontroverzna influenserka.

Ona je dodala i da će se truditi da zaštiti bebu od preteranog eksponiranja, ali da će nekom magazinu rado prodati fotografije svog novorođenčeta za 15.000 funti.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B/Mirror

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 23.05.2021.