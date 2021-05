FINALE PESME EVROVIZIJE: Lake note nemačkog predstavnika RAZVESELILE publiku, a on poslao BITNU poruku sa scene! (VIDEO)

Večeras se 26 zemalja bori za pobedu i laskavu titulu najboljeg izvođača 65. Pesme Evrovizije.

22.10 Nemačka, Jendrik i I don’t feel hate

22.06 Moldavija se takmiči sa pesmom Sugar, a izvodi je Natalija Gordijenko.

22.02 Španija i pevač Blas Kanto sa baladom Voy a quedarme.

21.58 Island: Dadi i „Gagnamagnið“ i 10 years, snimljeni nastup zbog bolesti jednog od članova, bio je pozitivan na korona virus.

21.54 Švajcarska uz nastup Gjon’s Tears i Tout l’Univers.

21.49 Grčka, Stefanija i Last dance - i ona je najmlađa učesnica.

21.44 Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno Velika Britanija sa izvođačem Džejmsom Njumanom i pesmom Embers.

21. 37 Srbija „Hurricane“ i Loco loco! Devojke su ostavile srce na sceni, izgledale su i pevale moćno, cela dvorana je bila oduševljena i dobile su gromoglasan aplauz.

21.34 Portugalija i grupa „The Black Mamba“ izvodi Love is on my side.

21.30 Malta i Destini sa pesmom Je me casse, a ona je najmlađa učenica ovogodišnjeg takmičenja.

21.26 Rusija i Maniža sa pesmom Russian woman. Pesma sa odličnom porukom, govori o emancipaciji žene u Rusiji.

21. 22. Belgija: grupa „Hooverphonic“ i The wrong place, a poznati su sa pesmom "Mad about you" koja ih je proslavila na svetskom nivou.

21. 18 Izrael i Eden Alen sa pesmom Set me free. Ona ima 21 godinu i jedna od četiti najmlađa učesnika ovogodišnje Evrovizije.

21.14 Albanija: Andželja Peristeri i Karma, a ona je i top model.

21.10 Kipar: Elena Cagrinu i El diablo.

21.07 Obraćanje voditelja i svu su neverovatno srećni zbog održavanja Pesme Evrovizije, svi žele da se barem ove večeri zaborave problemi.

21.06 Atmosfera u dvorani je odlična, publika oduševljena spektaklom.

21.03 Najave takmičara i učesnika finala.

Kao i prethodnih večeri, voditeljski tandemi su TV lice Šantal Janzen, TV voditelj i pevač Jan Smit, dvostruka holandska evrovizijska predstavnica (1998. i 2007.) Edsilija Rombli i jutjub zvezda Niki de Jager (NikkieTutorials).

Redosled nastupa je sledeći:

Kipar, Albanija, Izrael, Belgija, Rusija, Malta, Portugalija, Srbija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka, Švajcarska, Island, Španija, Moldavija, Nemačka, Finska, Bugarska, Litvanija, Ukrajina, Francuska, Azerbejdžan, Norveška, Holandija , Italija, Švedska i San Marino.

