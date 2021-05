Uraganke su uspešno završile nastup i sada čekaju glasanje.

One su večeras su oduševile publiku u Roterdamu, a na Sanjine reči: "Come on girls" nastala je prava euforija.

Usledio je gromoglsan vrisak, a naše atraktivne devojke zapalile su scenu dok ih je publika oduševljeno posmatrala.

Marija Šerifović je objavila fotografiju Uraganki i njihovog tima posle nastupa dok odmaraju i čekaju glasanje. Devojke su nasmejane i pozirale su sa srpskom zastavom.

