BORIS JE URAGANKAMA KREIRAO KOSTIME! A sada otkrio ko je najgore obučen na Evroviziji: Potrošene su silne pare za DŽOGER NA GLAVI!

Boris Kargotić se brine o odličnom izgledu velikog broja domaćih i intostranih ličnosti. Ove godine bio je zadužen za dizajn koji su nosile naše predstavnice grupa Hurricane, ali je sada prokomentarisao i ostale učesnike i njihove modne komade.

Iako je pre neki dan Madona ponela njegov kaput, kaže da je to prošlo "mimo njega" jer mu je životni san bila Evrovizija.

"Konkurencija jaka i šarena, ali dosta njih se istripovalo sa nekim umetničkim pravcem", kaže Boris.

Iako su neposredno pred dolazak u Roterdam na društvenim mrežama kružili komentari da su naše predstavnice obučene kao "bugarske maturantkinje" Borisa negativni komentari ne pogađaju.

"Ti komentari nisu konstruktivni u trenutku kada je sve završeno i ne može da se popravi. Ničemu ne služe. Imao sam sreću da u jeku negativnih komentara, koji naravno stižu iz naše zemlje, Madona obuče naš kaput i začepi usta svima. Da smo birali momenat, bolji ne bismo izabrali. Sebi sam najveći kritičar. Znam ja gde sam mogao i šta sam mogao, i šta ne valja. Verujte mi znam bolje od bilo koga", objašnjava Boris.

Kada smo otresli sa ramena hejtere, vreme je bilo da pitamo o najbolje i najgore obučenim predstavnicima na Evroviziji.

"Najbolje su obučeni Srbi jer da sam hteo da napravim nešto drugo, ja bih napravio. Ovo mi je najbolje. Najgori mi je San Marino. Ono ni sa čim veze nema. Devojka kojoj ne možeš da proceniš godine - da li ima dvadeset ili pedeset, sa džogerom na glavi i instant nudlama, na koje su potrošene silne pare, neko je mogao to bolje da sašije. I dosta loših kostima koje su ispratile bezveznjikave pesme, kao što je Grčka. Žali bože kristala i materijala koji mogu fenomenalno da se iskoriste", kaže Boris.

"Dobro je što sam poslušao sebe. Devojke su mi bile inspiracija i njima to odlično stoji. Mislim da smo ove godine u jako lošoj situaciji napravili dobar posao", rekao je Boris.

"Ja sam dao četiri svoja maksimuma, uradili smo ono što im je najbolje stajalo, uživam gledajući njih, srodile su se sa tim, meni se toliko dopalo da nisam spavao, samo da ovo prođe, umirem od treme ovde. Meni je istekao pasoš da ja nisam mogao da idem. To nije bio samo materijal, tu ima toliko detalja. Preko 100 sati ručnog rada je bilo, kristali, biseri, radilo se do poslednjeg momenta", dodao je kreator provokativnih kostima", rekao je on za Kurir.

