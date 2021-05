OD SVIRKI NA ULICAMA RIMA DO SCENE EVROVIZIJE! Italijani IZDOMINIRALI pesmom koja KRIJE OVO značenje! (VIDEO)

Italijanski rok bend Maneskin je pobednik je 65. Evrovizije.

Oni su u Roterdamu nastupili sa pesmom "Zitti E Buoni" i sa ukupno 524 boda doneli pobedu Italiji.

Bend je osnovan u januaru 2015. godine, a osnovala su ga dva prijatelja iz srednje škole, Viktoria De Angelis i Tomas Ragi. Zajednička strast prema muzici kasnije je privukla i Damijana Davida i Itana Točijia i njih četvoro čine bend.

Njihova prva javna pozornica bile su ulice Rima na kojima su zabavljali slučajne prolaznike i turiste, a na prvi nastup pred stručnim žirijem imali su u italijanskom izdanju X Faktora 2017. godine. Sati i sati vežbanja doneli su im drugo mesto, iza pobednika Lorenca Licitre.

Oni su tada iznenadili sve svojom verzijom pesme The Kiss grupe The Struts u kojoj je Damijano u štiklama plesao oko šipke.

Ime njihovog benda potiče od danske reči "måneskin", što znači "Mesečevo svetlo".

Nakon Evrovizije planiraju da naprave popratnu turneju po Italiji za svoj novi album, za koji je protano preko 60.000 ulaznica, a ova pobeda će dodatno privući pažnju.

Pesma "Zitti e buoni" je pesma sa novog albuma pod nazivom "Teatro d’ira Vol. I" objavljenom marta 2021. godine. Cela grupa je učestvovala u stvaranju muzike i teksta, a sjajnu vokalnu interpretaciju je pružio Damijano David.

Pesma je morala da pretrpi određene izmene kako bi se mogla čuti na sceni Ahoj Arene u Roterdamu. Najpre je skraćena da bi mogla da stane u tri minuta. To je bio najmanji problem, jer je pesma trajala „samo“ 3,12 minuta, pa je skraćivanje nekoliko sekundi u prvom stihu i refrenu bilo dovoljno da se problem reši. Ali "Zitti e buoni" takođe je pretrpela neke promene u tekstu. Da bi se učestvovalo na Evroviziji, moraju se poštovati mnoga pravila, a među njima je i nemogućnost upotrebe nekih izraza - posebno psovki.

Stihovi koji su stvarali problem zamenjeni su novim stihovima. Inače, pesma govori o iskupljenju i želji da se svet gleda kroz muziku, o izazovu protiv predrasuda na malo slobodniji način.

Zitti e buoni

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra', di fango Giallo di siga' fra le dita Io con la siga' camminando Scusami, ma ci credo tanto Che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calci ‘sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale, poi lacrime Questi uomini in macchina Non scalare le rapide Scritto sopra una lapide In casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo Risalirai dal tuo oblio E non c'è vento che fermi La naturale potenza Dal punto giusto di vista Del vento senti l'ebrezza Con ali in cera alla schiena Ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta Prova a tagliarmi la testa Perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loroE tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria Parla la gente purtroppo Parla, non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria Parla la gente purtroppo Parla, non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loroE tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro