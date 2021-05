PIŠU MUŠKARCI, JA NE ODGOVARAM! Glumica Olja Lević progovorila o ljubavi: Nikada mi se nije svideo neko ko je POZNAT!

Glumica Olja Lević otkrila je koliko joj muškarci prilaze otkad je proslavila uloga u seriji:

- Imaju strah da mi priđu. Međutim, ima i onih koji su hrabri, opušteni i luđi pa ne shvataju to ozbiljno što se bavim javnim poslom. Smatram da nema potrebe da ima bilo ko strah. Neki su malo suzdržaniji, ali ima i onih koji nisu. Kako se ko snađe - kaže kroz osmeh Olja, koja je odgovorila da li bi ona mogla da bude sa nekim momkom koji je poznat.

- Nikada mi se nije svideo neko ko je poznat, da li je to iz moje branše ili sportista. Ali ukoliko se zaljubim, što da ne. Jeste da ja odlučujem, ali to zavisi od onoga kojeg mi Bog pošalje - smejući se odgovara Olja.

Prema njenim rečima, kod muškarca kada je fizički izgled u pitanju bitno je da on bude tamnoput.

- Da ima crnu kosu, crne oči, što ne znači da će takav biti u budućnosti. Ni kada sam bila mala nisu mi se sviđali poznati muškarci. Međutim, kada je ljubav u pitanju, to se nikada ne zna. Prava ljubav i jaka hemija se desi nekoliko puta u životu i kada se pojavi onaj pravi, tu situaciju treba iskoristiti - iskrena je ona.

S obzirom na to da su na pauzi kada je reč o snimanju serije, Olja je iskoristila priliku da obiđe neke destinacije van Srbije.

- Prija mi što smo na odmoru. Godinu i po dana snimamo sa nekim pauzama, da li zbog toga što se neko razboleo ili zato što smo na odmoru zbog praznika, pa mi prijaju ovi slobodni meseci. Nastavljamo snimanje početkom juna. Navikla sam na rad od po 12, 13 sati snimanja, pa mi je sada, iskrena da budem, i malo dosadno, zato koristim da putujem sa prijateljima - rekla je ona.

Ne volim virtuelna udvaranja

Olja otkriva da joj dosta ljudi piše i putem Instagrama.

- Mnogi mi pišu. Svakodnevno dobijam poruke. Serija je najgledanija dosad tako da je normalno da mi ljudi prilaze, pišu, da kažu da vole da gledaju “Igru sudbine” i da se fotografišu sa mnom. To je nešto što mi prija. S druge strane, više nemate potpunu slobodu kao neki drugi ljudi koji se ne bave javnim poslom. Ali to nije nešto što mi smeta. Serija je postigla ogroman uspeh i to je nešto što vam prija - kaže ona, dodajući da ne voli virtuelna udvaranja.

- Iako pišu muškarci, ja ne odgovaram. Više volim taj kontakt oči u oči. Nikada nisam ni odgovorila kada mi je neko pisao u inboks - naglašava Olja.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:43 CECA RAŽNATOVIĆ PRED MEČ VELJKA U HAJATU