PETAR STRUGAR OTKRIO STRANU KOJU DO SAD NIKO NIJE VIDEO: Plačem kad mi se plače i ne stidim se toga! A posećuje i PSIHOLOGA

Petar Strugar uvek nosi osmeh kao najjače oružje pokušavajući da tako negativnim ljudima stavi do znanja da ga ne zanimaju mišljenja onih koji mu nisu bliski. Podrška porodice mu uvek daje vetar u leđa za sve pobede kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Svoju intimu pokušava da drži daleko od znatiželjnih očiju koliko može, jer je svestan da je odabrao profesiju koja je pod lupom javnosti.

Međutim, kada mu dođu loši momenti, Stugar priznaje da nije od onih osoba koji će to da drže duboko u sebi i da potiskuju svaki problem na koji naiđu. Zato su suze prema njegovim rečima okej.

- Plačem kada mi se plače i ne stidim se toga. Plač je zdrav, čisti dušu. Isto tako kada osetim potrebu razgovaram sa psihologom. To uvek može da pomogne. Ispričam se i sa prijateljima kada sam tužan. Svi smo od krvi i mesa- kaže za Petar Strugar, koji naglašava da suze nisu rezervisane samo za slabiji pol iako tu podelu nikada neće razumeti.

- Uopšte ne treba tako razmišljati. Nijedan pol nije vredniji od drugog. Ono što sam naučio iz svoje porodice, a preneću na decu, jeste da muškarci uvek treba da se trude da budu nežniji prema ženama. Da svi budemo pažljiviji jedni prema drugima. To je razmišljanje koje nosim od kada pamtim prema sebi. Poštovanje, razumevanje, podrška je ključ svakog odnosa. Bilo prijateljskog, partnerskog, kolegijalnog... - smatra Strugar, koji je uvek bio kako kaže iskren u životu i nikada nije umeo niti želeo da kalkuliše.

- Imam mana kao i svaki živ čovek. Ali ona koja prednjači jeste da sam nestrplj. No, nadam se da se to valjda sa godinam umanji i da naučiš da to savladaš- kaže kroz osmeh Stugar i istako da bi ljudi trebalo da žive kako hoće, a da manje gledaju druge.

