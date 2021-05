4 PUTA MORALI DA MENJAJU TEKST DA BI NASTUPILI NA EVROVIZIJI: Poslušajte NECENZURISANU verziju pobedničke pesme s MASNIM PSOVKAMA

Italijanski bend Maneskin oduševio je Evropu na ovogodišnjem Evrosongu, iako su nastupili sa cenzurisanom verzijom pesme "Zitti E Buoni".

Tek posle četiri promene u originalnoj pesmi s kojom je bend pobedio na takmičenju u Sanremu mogao je da se pojavi na Evroviziji. Na Jutjubu je sa druge strane dostupna originalna verzija pesme.

Zbog strogih pravila Evrovizije, Italijani su morali da naprave dve promene vezane za kontekst pesme. Na Evrosongu je određeno da pesma mora biti duga 3 minuta i da nikako nije dozvoljeno psovanje.

Stih "Vi conviene toccarvi i coglioni", koji znači "Bolje ti je da diraš moja j***" promenjen je u "Vi conviene non fare più errori", što znači "Bolje ti je da ne pogrešiš".

Promenili su i stih "Non sa di che ca**o parla", koji znači "Ne znaju koji ku**c pričaju". On je u izmenjenoj verziji glasio "Non sa di che cosa parla", odnosno "Nemaju pojma o čemu pričaju".

kurir.rs

