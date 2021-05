KEVIN SPEJSI PONOVO SNIMA: Glumi detektiva koji se bori protiv pedofilije!

Otkako ga je 2016. osamnaestogodišnji radnik restorana optužio za seksualno nasilje, Kevin Spejsi je prošao kroz pakao - njegova karijera je stala i nije imao angažmane. Sada se glumac vratio na velika vrata, i to u filmu "The Man Who Drew God" Franka Nera, koji se trenutno snima.

foto: Profimedia

Nakon što su tužioci američke države Masačusets odbacili optužbe protiv Spejsija 2019. godine, reditelji su ponovo počeli da se interesuju za njega i da mu nude uloge. Iako ništa nije snimao od 2017. godine, glumac je sada spreman za novo poglavlje i to sa italijanskim kolegom Nerom, koji je za "ABC" potvrdio da će sarađivati sa njim.

foto: Damir Dervišagić

- Veoma sam srećan što je Kevin pristao da učestvuje u mom filmu. Smatram ga odličnim glumcem i jedva čekam da počnemo snimanje - rekao je Franko.

Film pod nazivom "The Man Who Drew God" će se snimati u Italiji, a pored Spejsija, glumiće i Nerova supruga Vanesa Redgrejv. Navodno, Kevin će igrati detektiva koji istražuje slučaj slepog umetnika koji je optužen za pedofiliju.

foto: Profimedia

Podsetimo, Spejsi je optužen da je seksualno zlostavljao tinejdžera u jednom baru u Nantaketu 2016. godine. Međutim, optužbe za napad su odbačene jer je momak koji je tužio glumca odbio da svedoči o nestalom telefonu, za koji je odbrana rekla da može da dokaže nevinost glumca. Njega su tužili za nekoliko seksualnih prestupa, što je rezultiralo krivičnom prijavom. U tvrdnjama koje datiraju od pre tri godine navodi se da je Spejsi častio pićem tinejdžera, a potom ga napao u baru u Nantaketu.

foto: profimedia

Sud je naložio momku koji je tužio Kevina da svedoči, nakon što je izjavio da je izgubio telefon koji je koristio u noći kada ga je on navodno napao. Spejsijevi advokati optužili su ga da je obrisao poruke i rekli da se taj telefon može iskoristiti u dokazivanju nevinosti njihovog klijenta. Međutim, mladić se pozvao na Peti amandman i odbio da svedoči. U saopštenju tužilaštva Okruga Kejp i Ajlanda piše da ih je nedostupnost svedoka koji se žalio dovelo do odluke da odustanu od slučaja.

