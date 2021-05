OLJA O NAJTEŽEM PERIODU BRAKA SA ĐOLETOM! Drhtavim glasom ispričala: Živeli smo u kući bez KROVA! Ovako je nastao Ringišpil

Olivera Balašević, supruga nedavno umrlog kantautora i neprevaziđenog umetnika Đorđa Balaševića nakon duže medijske pauze, dala je svoj prvi intervju za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Olivera je, između ostalog, govorila o svojoj knjizi, detinjstvu i do sada neotkrivenim detaljima iz privatnog života i braka sa Đorđem Balaševićem.

- Detinjstvo se trošilo kao da će zauvek trajati. Negde iz svog ličnog iskustva svedočila sam senzibilitetu, sećanjima i življenja mog Đorđa kome je zauvek trajalo detinjstvo. To je sasvim sigurno značajna, ali po percepciji u kojoj svet nije sačinjen isključivo iz materijalnog statusa. Teškoće koje su se našle pred mojim bratom i preda mnom koje je naša majka ponela vrlo hrabro i dostojanstveno, nijedanput nije poklekla i usadila je u nas jačinu. Dolazak na studije u Novi Sad je bila prekretnica u mom životu, bilo je i lepih i ružnih trenutaka. 95 godine, kada se rodio Aleksa, kuća u kojoj smo živeli morala je da se renovira, tačnije krov da se zameni. U junu te godine, kad su počeli sa radovima, naša kuća izgledala je kao kabriolet, a kiše nikad obilnije. Sa plafona pojavi se prvo jedan veliki "stomak" koji samo pukne i krene voda po celoj kući. Tad sam bila jako zabrinuta, ali Đole me je smirivao rečima da ne trebam da se nerviram. Ujutru kad sam ustala da spremim devojčicama doručak i prepovijajući Aleksu, primetila sam ogromnu žutu fleku i rascepljen plafon. Kako sam se približila da vidim malo bolje, videla sam da su oko rupe da markerom napisani stihovi: " Curi jutros od 4 i 5, rešilo nebo da potopi svet ". To je taj detinji pristup ozbiljnim situacijama, zajedno smo imali takav pristup životu, da budemo članovi orkestra koji je svirao dok je Titanik tonuo - rekla je Olivera.

foto: Kurir televizija

Za kraj intervjua, rekla je da će neke njene priče sa Đoletom ostati zauvek neispričane, jer ih je nemoguće staviti na hartiju.

Kurir.rs/M.L.

