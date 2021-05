IZDAT NALOG ZA HAPŠENJE MERLINA MENSONA: Pevač je u kući imao sobu za SILOVANJE, žrtve BIČOVAO i vezivao KABLOVIMA!

Policija u američkoj državi Nju Hempšir izdala je aktivni nalog za hapšenje pevača Merilina Mensona u vezi sa optužbama za napad.

Menson je optužen za dve tačke "prekršaja jednostavnog napada klase A" koji su uključivali videografa tokom koncerta u Gilfordu 2019. godine, a kako policija navodi ti navodni napadi nisu seksualne prirode, prenosi BBC.

U izjavi, policija je rekla da su pevač i njegovi agenti "već neko vreme bili upoznati sa nalogom", ali da se on nije potrudio da se vrati da odgovori na optužbe.

Dodaje se da svaka optužba predviđa moguću zatvorsku kaznu kraću od godinu dana i novčanu kaznu do 2.000 američkih dolara. Menson, čije je pravo ime Brajan Hju Varner, do sada nije davao javne komentare po tom pitanju. Ranije ovog meseca pokazalo se da je Mensonova bivša pomoćnica Ešli Volters tužila pevača, navodeći da ju je seksualno uznemiravao. Pravni tim Voltersove tvrdio je da je Menson bio zastrašujući i nasilan šef koji je rekao prijateljima da mogu da pipaju i poljube gospođu Volters i naterao je da radi 48 sati zaredom. Uprava gospodina Mensona "žestoko je negirala bilo kakve optužbe za napad". Gospodin Menson je negirao navode, rekavši da su to "užasna iskrivljenja stvarnosti".

Engleska glumica Esme Bjanko (38) još jedna je u nizu žena koje su optužile Merilina Mensona za zlostavljanje. Glumica iz serije "Igra prestola" ispričala je za strane medije da ju je muzičar držao zatočenu u kući, da ju je vezivao kablovima, bičevao, kao i da je jedva uspela da pobegne.

