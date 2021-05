ESTETSKI HIRURG I IVA ŠTRLJIĆ U PULSU SRBIJE: Društvene mreže diktiraju trendove u plastičnoj hirurgiji!

Bavljenje javnim poslom koliko god se činilo zabavnim ima i svoju drugu stranu.

Imperativ lepote i dobrog izgleda koji se podrazumeva ako se pojavljujete ispred kamere, ume da bude opterećujući, a nekad može da odvede i u drugu krajnost - da postanete žrtva lepote i mladalačkog izgleda koji se godinama nameće kao jedan od osnovnih uslova bavljenja šou biznisom.

O ovoj temi danas razgovarali smo sa glumicom Ivom Štrljić i estetskim hirurgom Nemanjom Gajdobranskim.

foto: Kurir televizija

- Pitanje je šta je zaista lepo, nekome se možda dopada nešto što se nama ne dopada. Moja profesija je specifična i ne postoji ta tipična presija kad se govori o lepoti. Nama i godine idu u prilog, ljudi ne moraju da budu lepi već da nose u sebi istinu. U mom poslu ne treba preterivati kad su estetske korekcije u pitanju. Ja sam neko ko je uvek sređena, ne nosim nikada trenerke. Čak sam i u kućnim varijantama elegantna. Harizmatičnost je takođe bitna kad je u pitanju lepota - rekla je glumica.

foto: Kurir televizija

Lepota je postala imperativ za sve nas. Svi se trude da izgledaju lepo, ali kako lepo, po čijim kriterijumima lepote?

- Mislim da je harizma veoma bitna i da ta osoba može da iznese estetsku korekciju, da to ne izgleda vulgarno. Estetska hirurgija je postala dostupna svima, širokim masama. U principu, javne ličnosti su u manjini kad su u pitanju naši pacijenti. - rekao je estetski hirurg

- Svaki čovek želi da izgleda bolje i lepše, to je prirodno. Ne vidim razlog zašto da se neko ne unapredi. Meni je važno kako ja izgledam jer je moje telo sredstvo za rad, uvek sam pazila kako se hranim i dosta šetam. Moj posao je takav da ću možda u nekoj sceni biti naga, ja volim da budem sigurna u to kako moje telo izgleda - nadovezala se glumica.

foto: Kurir televizija

Svedoci smo da su žene, ali i muškarci, spremni da odu pod nož, da urade neku estetsku operaciju, estetski zahvat, pa čak i rizičan, samo da izgledaju dobro

- Apsolutno da, mislim da to uzima sve više maha. Dolaze sa fotografijama poznatih ličnosti i žele da imaju isti nos, usta, oči kao one. Kroz razgovor mi dođemo do rešenja kojim bi one bile zadovoljne. U velikoj meri društvene mreže diktiraju trendove - rekao je dr Gajdobranski i dodao:

- Dešava se da imamo neke zahteve koji su nerealni, da to ili ne može da se izvede ili je estetski katastrofalno. Mi na fin način uvek pokušamo da ih odgovorimo od takvih ideja -

foto: Kurir televizija

Šou biznis je surov i ne trpi prosečnost. Pevačice, glumice, voditeljke, manekenke, uvek moraju da izgledaju dobro

- Mene ne zanima šta ljudi imaju da kažu, ne zanima me šta komentarišu. Komentarisanje tuđeg izgleda smatram izuzetno nekulturnim i nikada nikoga nisam komentarisala na taj način. Ne bavim se drugim ljudima. Ne volim komentarisanje tuđe kilaže, pogotovo kad mi kažu da sam premršava a ja znam da bi ta osoba želela da ima moju kilažu. Decu dok su mala treba vaspitati da nikada ne kometarišu tuđ izgled - oštra je bila Iva.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:57 MODNI KREATOR OŠTRO O POZNATIM DAMAMA Plastični hirurzi su napravili KATASTROFU! Sve imaju ista usta i pogled, neprepoznatljive su