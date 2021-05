NAŠA GLUMICA ŽALI ZBOG JEDNE STVARI, PA SE OGLASILA EMOTIVNOM PORUKOM: Sahrana i saznanje da sam TRUDNA i sve u jednom DANU! FOTO

Glumica Marina Ćosić (25) je postala majka početkom godine.

Marina je na Instagramu otkrila da je na svoj najradosniji dan, kada je saznala da je trudna, dobila i najtužniju vest, da je njena baka Ljilja umrla.

Godinu dana od Ljiljine smrti, Marina se oglasila na društvenoj mreži Instagram i podelila zajedničku fotografiju sa bakom, a svojim pratiocima se obratila emotivnom porukom.

- Godinu dana, već. Kao juče da je bio najemotivniji dan u mom životu. Sahrana i saznanje da sam trudna - u istom danu - započela je Marina.

- Naučila si nas da uvek nosimo karmin i osmeh na licu. Da papilotna podiže kosu i pravi volumen, da su volumen i čista kosa MUST. Da se oblačimo raznobojno. Da imamo namazane i uredne nokte. Da volimo zlatan nakit i da volimo modu (samo sa mnom ti je to uspelo). Da budemo nezavisne žene i da radimo i posle penzije. I na kraju, da pobijemo svaku prognozu i da se borimo kao lavice. Sve smo to naučile iz tvog primera. Hvala ti - napisala je glumica.

- Krivo mi je samo što te i Sofija, tvoja prva praunuka nije upoznala. Ali, pričaćemo joj, ne brini - obećala je.

- Volim te i nedostaješ mi - poručila je i dodala:

- Baka Ljilja je najviše volela da se slika, da je mi kačimo na naše društvene mreže i da se hvalimo kakvu baku imamo. Modernu.

Inače, Zvezda serije "Istine i laži" u januaru se oglasila na Instagramu, gde je objavila prvu svoju fotografiju sa naslednicom.

foto: Printscreen

Podsetimo, Marina se prošle godine udala za svog izabranika Nikolu Mirkovića. Ono što je zanimljivo jeste da ju je njen partner verio i oženio istog dana.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:21 MILICA TEŠKU BALADU OBJAVILA NA ROĐENDAN PETRA STRUGARA: Pevačica otkrila ima li to veze sa BIVŠIM i objasnila o čemu je pesma!