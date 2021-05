LIK IZ TATINE PESME PROMENIĆE NAŠU FILMSKU SCENU Aleksa Balašević za Kurir o svom ostvarenju Megdan i velikoj podršci

U aprilu naredne godine treba da počne snimanje novog filma "Megdan" mladog umetnika i producenta Alekse Balaševića u kojem će jedna od sporednih uloga biti inspirisana likom iz pesme Đorđa Balaševića "Čovek sa mesecom u očima".

- Taj lik obećava promenu naše filmske scene. Ne želim da "Megdan" bude samo najskuplji i najgledaniji igrani film, već i unikatan, jer sam prvenstveno umetnik, a tek onda producent - počinje razgovor Aleksa i odmah otkriva zbog čega je izbor pao baš na ovaj lik, pored široke lepeze onih o kojima je Đole pevao.

- Godinama smo pričali kako on zamišlja Lepu Protinu Kći, Božu zvanog Pub, Bubu Erdeljan, Policajca iz "Plave balade"... Ali nisam smeo da se uhvatim megalomanskog zalogaja i snimam prvi film o Boži Pubu, ne zato što se plašim ogromnih iznosa, investicija i posla, već zato što se plašim reakcija publike mog oca. Rekao sam tada i njemu i majci da ne mogu još. Jer, da snimam film o Boži zvanom Pub, on bi bio sličan "Vuku sa Vol strita". Kada sam došao na ideju da se snimi igrani film na temu Megdana, kladionica, boraca, ljubavi, shvatio sam da mi nije potpuno da u njemu nema dodirnih tačaka sa okeanom umetničkih dela mog oca. Iako još neću snimati film o nekoj njegovoj pesmi, želeo sam da "Megdan" samo začinim nekim njegovim likom - ističe mladi Balašević, otkrivajući da je pesmu "Čovek sa mesecom u očima" njegov otac nerado izvodio, čak retko i spominjao.

- To je preteška horor pesma, bez ikakve nade da se lik iz nje rehabilituje ili da se desi neko čudo. Reč je o ratnom veteranu koji je ubio grad. Nikad nije rekao na koji je grad mislio, ali se pretpostavljalo. Posvetio je pesmu svim ubijenim gradovima, od Sajgona, Bejruta pa do našeg regiona, i što je najtužnije, posvetio ju je i nekim novim gradovima... Izraz da neko ima "mesec u očima" je termin za ljude koji mešetare, izgube pogled i volju za svetom. U ovom slučaju taj lik je trener glavnog glumca u filmu, on je asocijalan, bez ikakve volje za životom, a onda ga jedan mladi momak podseti na njega samog i odluči se da mu pomogne poslednjim atomima volje za životom, od kog se inače krije. Pesma je teška da se odsluša, a kamoli da se uloga izvede.

Do sada se zna da će u novom ostvarenju Alekse Balaševića igrati glumci Viktor Savić i Andrija Milošević, kao i pevač Sloba Radanović. - Znamo ko će odigrati i ovaj lik, a verujemo da će i prihvatiti tu ulogu. Prema tome, "čovek sa mesecom u očima" biće tačno onaj kog je Đole zamislio. Ogromno je interesovanje očeve publike za to da li će taj glumac zadovoljiti kriterijume i ispuniti ono kako su ga zamišljali u pesmi. Đole je imao frekvenciju s milionima ljudi i verujem da onako kako ga je on zamišljao, tako će učiniti i svi njegovi bistrooki širom sveta. Ne plašim se ovakvog ogromnog posla i remek-dela koji su pred nama da ga pretočimo u filmsku traku, imam neopisivu želju za stvaranjem, samo ima jedan mali problem, fali mi bar 20 godina iskustva za ovakav film. Ipak, sveta energija je oko nas, niko neće biti zavidljiv, svi će biti ponosni. Polako dižemo jedra, otkrivamo imena posade jednog brodića od panonske mornarice koji uskoro počinje plovidbu za svojim blagom - zaključuje Aleksa.

Vetar u leđa Podrška premijerke Ane Brnabić Đorđe Balašević bio je ambasador Ujedinjenih nacija. Aleksa je već najavio da je podršku za svoj film dobio iz mnogih zemalja, a pre dva dana je stigla i iz Srbije. Naime, on se sreo s premijerkom Anom Brnabić, koja ga je posetila u njegovom domu, u Ulici Jovana Cvijića u Novom Sadu.

