DAJ MI ŠTO VIŠE PARA, DA DRUGI NEMAJU, JA DA IMAM! Andrija Milošević snimio urnebesni klip, nije mu jasno što se drugi NERVIRAJU!

Andrija Milošević uvek zasmejava svoje pratioce na društvenim mrežama, a ovaj put obratio im se važnom porukom.

Glumac se snimio u automobilu i progovorio o nervozi, pa je video objavio na Instagramu.

"Svi se nerviraju oko gluposti. Ovaj me pogledao, majka mi je rekla to i to. Što se nerviraš, brate? Ionako ćemo svi da umremo. Bitno da su svi zdravo. Pa onda - pare, pare, pare. Daj mi što više para, da drugi vide. Da drugi nemaju, a ja imam. Ako imaš malo više pomozi nekom, živi kao čovek, nemoj da se nerviraš", pričao je Andrija.

