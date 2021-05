NAKON VRTOGLAVOG USPEHA METI KAMBERI ZAPAO U GREH! Prvi MILION spiskao na ŽENE i ALKOHOL, a sad priznao: Usamljeniji sam nego ikad

Dvadesetogodišnjeg Metija Kamberija javnost je upoznala pre godinu dana kada je izdao svoj prvi roman "Grad bola".

Roman u kom je opisao svoje bolno detinjsvo i odrastanje po hraniteljskim porodicama i domovima pridobio je naklonost publike i vrlo brzo postao best seler.

foto: Kurir televizija

Publiku je kupila i činjenica da je mladi Meti naučio da čita tek sa 12 godina, a sa 18 izdao svoj prvi roman.

Danas je taj roman dobio i svoj nastavak. Meti se iz Niša "Grada bola" preselio u Beograd i upravo njemu posvetio novi roman simbolično ga nazvavši "Grad greha".

- "Grad bola" je doživeo jako veliki uspeh, jako sam srećan zbog toga, peto izdanje se uveliko prodaje, još uvek je velika potražnja, mnoge je motivisao, na mnoge je terapeutski delovao i jako sam srećan zbog toga to je moj prvenac.

foto: Kurir televizija

"Grad greha" logičan je nastavak "Grada bola", međutim razlika i te kako postoji.

- U prvom sam pisao o tome kako je biti na dnu, ispod dna, a u drugom kako je to kada imaš do sam u prvom pisao kako je to kada nemaš, i šta je to ono što ti nedostaje. S obzirom da su čitaoci upoznali junaka kada nije imao sada sam to približio da čitaoci vide kako je sada kada ima.

Po priči koju ste čuli jasno vam je kako je "Grad bola" dobio ime, da li je tako i sa "Gradom greha".

foto: Kurir televizija

-Tako sam ga nazvao "Grad greha" jer mislim da je svaki grad za sebe posebna priča. S obzirom da je Beograd veliki, velik grad, veće su šanse da se sve to sakrije, taj greh to što ljudi rade, što možda i nije za javnost, tako da u malom selu se zna ko je loš, u velikom gradu se ne zna ko je loš.

Nemati pa imati. Dobro je dok je tako. Ipak Meti je svestan da lako može biti i obrnuto.

- Prvi milion sam zaradio jako brzo i mislim da prvi milion možeš da zaradiš i od salveta i čačkalica u koliko si pametan, ali meni je drago što sam zaradio novac na ovaj način jer sam ljudima na neki način stvarno pomogao jer sam ih motivisao moglo bi se reći a prvi milion sam potrošio na žene i alkohol, a ostalo na gluposti.

foto: Kurir televizija

Mnogi bi rekli da je možda bahato, međutim i iza toga stoji jaka životna priča.

- S obzirom da sam imao komplekse ranijeg siromaštva, trošio sam stvarno baš dosta, u suštini sam i drugima pomagao, ali moglo bi se reći da je iz tog nekog egoizma i neke sujete trošio puno para, upravo zato jer nikad nisam imao pa sam bio željan svega. A moje godine su opravdanje za to.

- Bio sam haotičan, zbunjen, eto, haotičan, tako ni srećan ni ono bio sam zbunjen.

I u drugom romanu kao i u prvom iako je svima jasno da je glavni junak sam Meti, imena su izmenjena.

foto: Kurir televizija

- Da me ne bi poistevećivali sa junakom ali i dalje to rade, prihvatljivo je s obzirom da je pisano u prvom licu, svakako sam hteo drugo ime da me nebi positvetili sa junakom, to je naviše zbog toga. Veliki grad sa sobom nosi velike izazove. I pored preko dva miliona ljudi po nekad smo svi usmanljeni. - Mislim da sam usamljeniji nego što sam bio ali bože moj veliki je grad, mislim da je opet to stanje uma ta reč usamljenost i sve to, mislim da je to sve stanje uma i da je sve to do nas, nije do drugih do nas je. I kada smo usamljeni i kada smo srećni i kada smo tužni to je sve do nas i to je sve prihvatljivo, tuga, usamljenost to je nekad poželjno, a nama piscima usamljenost znači.

Nije tu samo samoća, grad kao što je Beograd donosi i više šanse za nove ljubvi.

- U ovom gradu ima sve, ima svega, mislim u svakom gradu ima raznih stvari koje se prikrivaju. Ljubav je u nama.

foto: Kurir televizija

Za ovog mladom momka koji je sa dvanaest godina naučio da čita a sa osamnaest napisao prvi roman, pisanje nije samo poslovni uspeh. - U drugom romanu sam mnogo bolje sebe upoznao, i mislim da sam preispitivao sebe u drugom romanu, preispitivao sam sebe i mnogo je lakše kada si iskren. Mislim da svako treba da bude iskren prvenstveno prema sebi, jer ako nisi iskren prema drugima ne možeš da budeš ni prema sebi. Tako da sam se trudio da budem maksimalno iskren prema sebi jer čovek je ono kada legne tada je iskren prema sebi.

Medijska popularnost nije ga puno promenila.

- Bog je dao nož. Nož postoji da se seče hleb i da ubodeš, ubiješ čoveka. Dakle sve šta ti je dato možeš da zloupotrebiš i da iskoristiš na pravi način. Pa donelo kontakte, na primer zaradio sam novac od prve knjige, koji sam i potrošio, rekao sam na šta.

foto: Kurir televizija

Nisu samo mediji ti koji nisu ostali imuni na njega, tu je i stručna javnost.

- Meni je čudno, ta reakcija kod ljudi, običan sam čovek, svi smo mi jednaki jel tako, samo se po cipelama razlikujemo, tako malo mi je čudna ta reakcija kod ljudi. Ljudi preuveličavaju moj talenat. Ambiciozniji sam u njihovim očima nego što jesam, tako da sve je to valjda normalno.

Tokom pisanja, iako vrlo mlad, mnogo je sebi zamerao, bio oštar upravo kao pero sa kojim je pisao.

- Pa mislim da čovek treba da oprosti sebi, ako bog može čoveku da oprosti, zašto čovek čoveku, zašto čovek ne bi mogao sam sebi da oprosti. Praštanje je od boga dato i mislim da čovek treba da prašta samom sebi, jer ako drugima može može i sebi mislim da je suština života da čovek treba da prašta.

foto: Kurir televizija

Prvi roman doživeo je pet izdanja, drugi je već na trećem. Kaže da će od pisanja malo da se odmori i da će da upiše fakultet. Ali tu nije kraj. Po svojim romanima planira da napiše i film.

- Pa videćemo da li će se zvati grad bola ili Meti. Da inspirisan mojim romanima, tako da videćemo to je priča koja traje nadam se da će to uroditi plodom jednog dana.

Kada smo se upoznali Metija u njegovom rodnom gradu upoznali smo i njegovog druga iz doma, Aleksandra. I u Beogradu je veran svojim starim drugarima sa kojima je delio najteže dane.

- Upoznali smo se u Nišu 2015. godine, znamo se 6 godina, u domu smo se upoznali i dobar je prijatelj pre svega drugar.

foto: Kurir televizija

Možda vam dom ne deluje kao sjajno mesto za odrastanje, ali ovi momci su izrasli u poštene, vrdne i uspešne ljude. Ni sami nisu verovali da će jednog dana biti tako.

- U početku i ne, iskren da budem ni približno, ovo sada što je postigao, ali baš mi je drago, drago je svima, nama koji smo se družili tada i sada, svima nam je baš ono drago, meni je pre svega pri srcu gde je on sada, jer uvek su ga sputavali nešto mu govorili nisi ti Meti za to, nije to za tebe, bolje uzmi lopatu u ruke i idi radi i zbog toga mi je drago što je sebi pokazao da može a i njima - kaže Aleksandar.

Upornost i konstantan rad učinili su da se Metijevi snovi ostvare.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU