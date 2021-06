VODITELJ PIRS MORGAN OPET NAPAO PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL: Oni su RAZMAŽENI, samo KUKAJU i ZLOSTAVLJAJU porodicu!

Voditelja britanske emisije Dobro jutro, Britanijo (Good Morning Britain) Pirsa Morgana (56) često zovu najvećim kritičarem Megan Markl (39) i njenog supruga princa Harija (36).

Mnogi su smatrali da će njegovi komentari vremenom prestati, ili barem ublažiti, ali njegova najnovija izjava dokazuje kako se događa upravo suprotno.

Sa obzirom na to da od marta, kad su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa imali intervju sa Oprom Vinfri (67), princ Hari gotovo neprestano daje izjave i intervjue u kojima blati kraljevsku porodicu pa nije ni čudo da i kritičari imaju materijala. Najnoviji je Harijev dokumentarac "The Me You Can't See" koji je napravio u saradnji sa Oprom, a najavljuje se i njegov nastavak.

Morgan je u svojoj kolumni opisao susret sa Harijevim sestričnama princezom Judžinijom (31) i princezom Beatris (32). Ranije ovog meseca sreo ih je na zabavi u Londonu i kako je Judžnija nedavno rodila sina, a Beatris je trenutno trudna, ponudio nekoliko saveta vezanih za roditeljstvo. Princeze su odbile, ali zahvalile na ponudi.

- Poznajem princeze od malena i prošle su kroz mnogo teških vremena u centru medijske pažnje, posebno nedavno zbog sramotnog prijateljstva njihovog oca princa Endrua (61) sa milijarderom i optuženim pedofilom Džefrijem Epstajnom - napisao je o princezama.

- Nikad se ne žale, ne daju plačljive intervjue niti javno blate porodicu. Uvek su izuzetno drage i pristojne, što je osvežavajuće drugačije od njihovih narcisoidnih, razmaženih rođaka u Kaliforniji punih samosažaljenja, koji zlostavljaju porodicu - kritikovao je bez dlake na jeziku Morgan.

Ranije ove godine, Pirs je izjavio da ne veruje tvrdnjama odbeglog vojvode i vojvotkinje, od optužbi za rasizam pa do tvrdnje da su imali tajno venčanje. Takođe je nakon intervjua sa Oprom uporedio Megan sa Pinokijom i rekao da bi trebalo da je bude sramota da toliko laže, a zatim to nazvati "svojom istinom".

(Kurir.rs/A.M./Daily mail)

