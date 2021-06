PLAKAO SAM NAKON ODNOSA SA DRUGOM DEVOJKOM! Glumac jedva PREBOLEO suprugu, Dejvid Arket otkrio sve detalje RAZVODA od Kortni Koks

Glumac Dejvid Arket, bivši suprug Kortni Koks, priznao je kako se rasplakao nakon prvog seksa s drugom ženom, koji je usledio nakon razvoda od zvezde serije "Prijatelji" s kojom je proveo 11 godina u braku.

Naime, njihov brak je trajao od 1999. do 2010., a godišnjica razvoda navršava se ove nedelje. U intervjuu koji je Arket dao kratko nakon rastanka, otkrio je kako je doživeo slom boreći se da zaboravi intimnost koju je delio s bivšom suprugom.

foto: Profimedia

U razgovoru s voditeljem Hauardom Sternom ispričao je kako je pokušaj vođenja ljubavi s drugom ženom za njega tada bio potpuno "nova stvar".

- Nakon prve devojke s kojom sam spavao... Nekoliko dana kasnije... Plakao sam. Bio je to kraj svih intimnosti koje sam delio sa suprugom. Bilo je to nešto novo. Kao da sam sve prethodno pomerio sa strane - iskren je bio Arket, a druga žena o kojoj govori verovatno je konobarica Džezmin Volc.

foto: Profimedia

Iako su Kortni Koks i Dejvid Arket objavili da se rastaju 2010., njihov razvod je finalizovan tek 2013. godine, a sama vest o kraju njihovog braka izazvala je šok u svetu šoubiznisa. Od tog trenutka, bivši supružnici su krenuli svato svojim putem, no ostali su u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog svoje danas 16-godišnje ćerke Koko.

U razgovoru Arket je otvoreno pričao i kako su u to vreme on i Koksova bili sve manje intimni, što je na kraju i dovelo do raspada braka. Nakon razvoda je to, takođe u intervjuu sa Sternom, objasnio rečima:

foto: Profimedia

- Nismo imali odnose, prošlo je otprilike četiri meseca ili više. Ona jednostavno nije želela da se zbliži na taj način. Znala je da me time razje****, a uz to mi je i poručila da "radim šta god mislim da moram". U suštini je rekla da sam slobodan da se viđam s drugima - rekao je on.

Bivši supružnici su u to vreme brak okončali i zajedničkom izjavom za javnost.

- Složili smo se da se privremeno razdvojimo i to već traje neko vreme. Zadovoljni smo granicama koje smo jedno drugom postavili tokom razdoblja razdvajanja i nadamo se da će nam naši prijatelji, porodica, obožavatelji i mediji takođe pokazati poštovanje, dostojanstvo, razumevanje i ljubav u ovom vremenu - objavili su Koksova i Arket.

Podsetimo, o tome šta je glumica zamerala svom bivšem, svedoči i podatak da mu je jednom prilikom za rođendan poklonila motocikl, uz veoma značajnu poruku:

- Dragi, odrasti najzad, ne želim više da ti glumim majku.

Kurir.rs/I.B.

