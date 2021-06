BEBU VODIM NA SNIMANJA I DOJIM JE JAVNO: Mlada glumica otvoreno o MUŽU, kako se snalazi u ŽIVOTU i zašto je BLAGOSLOVENA!

Glumica Marina Ćosić, koju publika pamti po ulogama u domaćim serijama, deo je glumačke postave “Dinastije”.

Set joj nedostaje, toliko i uživa što je svaki trenutak sada posvetila četvoromesećnoj ćerki Sofiji.

- Počele su pripreme za “Dinastiju”, zapravo ja od januara ulazim u seriju. Za sada neću da otkrivam detalje, ali ono što mogu reći je da moja uloga neće biti epizodna, traje nekih šest meseci. Pored toga radim i na seriji i filmu, to će prvo krenuti sa snimanjem. Radujem se. Gluma mi zaista nedostaje, ali moram da kažem i da mi je mnogo lepo sa Sofijom, ceo period trudnoće a i sada majčinstva je divan - kaže Marina i dodaje:

- Dogovorila sam se da beba bude sa mnom pošto film i seriju radimo u prirodi, tako da ćemo moći da se uklopimo i ona će biti tu. Naravno, imaću i pomoć na snimanjima, mama će biti tu.

Glumica kroz osmeh priča kako nema problema oko spavanja tokom ćerkinog odrastanja.

- Ne znam, mislim da me je bog pogledao i podario mi dete koje može da spava preko dana a i preko noći. To tokom noći se samo jednom probudi na 20 minuta, kada je gladna. To je zaista sjajno, s obzirom na to kako deca spavaju. Preko dana sve rradimo zajedno, šetamo, završavamo obaveze, svuda je vodim i divna je beba. Možda ću sa drugim detetom naučiti šta je to zapravo umor i nespavanje zbog bebe - ističe Marina, dok objašnjava da i njen suprug Nikola uživa u svakom momentu sa naslednicom.

- Tata sve pomaže. Kupa je, spremi je za krevet i spavanje, mazi je po ceo dan, uživa da sa njom provede svaki trenutak kad dođe kući. Jedino što on preskače je to ustajanje noću kada se Sofija probudi, jer je ja podojim - priča glumica i kaže da nije od nih mama koje smatraju da bebu ne treba navikavati na ruke:

- Beba je samo god i po dana života, posle je dete koje počinje da trči, hoda i želi da bude nezavisno. Htela bih samo što više da upijem maženja i zagrljaja ovih, dok ovaj divan period traje. Još kad vidim kako mi vreme leti... Četiri meseca je prošlo, ne znam gde i ako bi neko mogao da mi ih vrati bila bih mu zahvalna zaista. Postala je nezvisna, neće da se drži toliko često. Mama i tata nisu toliko zanimljivi, voli tako nešto da gleda, da se zanima. Od početka pokazuje svoj karakter i žilavost.

Marina je na društvenim mrežama podržala dojenje beba u javnosti, pa otkrila i zašto:

- S obzirom da su krenuli lepi dani, nas dve ili nas troje se dosta češće šetamo. Počela je da voli da spava u kolicima pa često produžim šetnju jer vidim da joj prija truckanje. Tako smo pre neki dan dosta odmakle, pa se gospođica probudila gladna. Do sad nisam imala priliku da dojim u javnosti, ali s obzirom da imam malu bebu, kojoj prija vazduh i voli da se šeta, trenutak kad je gladna je bio idealan da sednem u park i da je nahranim. Ne da joj dam flašicu, nego da je podojim. Bilo mi je neprijatno jer sam očekivala da će da me osuđuju, zašto ne odem kući ili se sklonim negde dalje od oka javnosti, ali onda sam u sledećem trenutku pogledala u nju koja je najsrećnija na svetu što može da klopa baš sad kad je gladna, a ne da gladuje još 30/45 minuta dok ne stignemo kući.

Da sam je pustila da gladuje, bila bi nervozna i verovatno bi postala neutešna. Tako sam prelomila. Stanje mog deteta mi je mnogo bitnije od nekih osuđivačkih pogleda. Zato sam sela i uzela da je nahranim. Znate šta je najzanimljivije? Niti je bilo osuđivačkih pogleda nit je bilo pogleda uopšte. Ona je pojela svoje. Ja sam se opustila, a posebno zato što sam shvatila da se ništa i ne vidi, i da i njoj i meni odgovara da možemo na duži period da izađemo, šetamo se i nahranim je, a da nas niko ne zagleda.

