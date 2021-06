IZVADIO JE 100 MARAKA I DAO MI ZA PIĆE Vojina u vojsku ispratio Gaga i Glogi, prvu noć spavao pored KLOZETA, a onda je dobio POZIV

Bata Živojinović sredio je Vojin Ćetković da to kom služenja vojnog roka može i da radi! Dva glumca su se veoma zbližili 1998. godine tokom snimanja serije „Porodično blago" i otad su postali dobri prijatelji. Kada je Vojin otišao u vojsku, legendarnom glumcu bilo je žao da Ćetković bude bez posla, pa mu je preko svojih veza omogućio da tokom vojske uporedo i zarađuje.

- Snimanje prve sezone kultne serije završeno je u jesen 1998. godine. Već tada su Bata i Vojin bili u veoma dobrim odnosima, pošto su ih dodatno zbližili uloge koje su igrali u „Porodičnom blagu“. Bata je otad na Vojina gledao kao na člana porodice, bio mu je veoma drag, a posebno je cenio njegov talenat za glumu - počinje priču izvor blizak glumcima.

Naš sagovornik otkriva da je nakon završetka snimanja prve sezone pomenute serije Vojin ubrzo dobio poziv za vojsku.

- Bio je raspoređen da vojni rok odsluži godinu dana u kasarni u Baru, u Crnoj Gori. Uredno se odazvao pozivu, ali je posle samo tri meseca dobio premeštaj u Beograd - kaže izvor i objašnjava da je glumac bio u čudu kada se to dogodilo:

"Šokirao se kada mu je komandir saopštio da prelazi u glavni grad, jer uopšte nije tražio nikakav premeštaj. Bio je zbunjen. Nije znao zbog čega ga sele za Beograd, ali je bez pogovora spakovao stvari i krenuo za Srbiju. Posle samo nekoliko dana saznao je da mu je premeštaj sreio lično Bata Živojinović. Odmah ga je pozvao i upitao o čemu se radi. Čuli su se telefonom i Bata mu je šmekerski rekao: "Znam koliko je mladom glumcu i čoveku teško da bude godinu dana bez posla. Prebacio sam te da možeš uporedo i da radiš.

"Tako je Vojin zajedno sa celom ekipom nakon NATO bombardovanja nastavio da snima drugu sezonu „Porodičnog blaga“ - završava priču sagovornik.

Ćetković kaže da je tada, sa 27 godina, bio najstariji vojnik u toj generaciji.

- U vojsku su me ispratili Nebojša Glogovac i Dragan Nikolić, koji mi je dao 100 maraka da popijem nešto. Seo sam na avion i stigao u kasarnu u deset uveče. Stavili su me da spavam pored toaleta, nisam znao šta me je snašlo. Oko mene su bili klinci od 17-18 godina, svi su bili deset godina mlađi od mene. Moj pretpostavljeni je bio moje godište - kaže popularni glumac.

