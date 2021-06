LEPA GLUMICA OKREĆE NOVI LIST? Jelena najavila da se povlači iz JAVNOSTI! Evo i zašto!

Čuvena Elza iz "Zaleđenog kraljevstva", Jelena Gavrilović, oduvek je važila za odmerenu, smernu devojku koja vrlo drži do toga kako se ponaša u javnosti.

Njena odluka da napravi pauzu u javnom pokvaljivanju mnoge iznenadila, a svoju odluku prokomentarisala je u "Pulsu Srbije".

foto: Kurir televizija

- Htela sam malo da se posvetim sebi i svom zdravlju, nema potrebe da stalno budem prisutna. Ne moramo svi mi da igramo u svemu. Treba raditi malo mudrije - kaže Jelena.

- Ne idem nigde, jer nema gde da se ide. Mnogo nas je kolega napustilo, bilo je baš teško tokom protekle godine - kaže Jelena.

- Koliko glumica je samo zasijalo mladih, pa su nestale. Teško je, ponekad i deprimirujuće, čudni su putevi Gospodnji. I to je uloga koja se meni najmanje dopada, što mi nismo gospodari svoje sudbine - kaže Jelena.

Primetno je i da Jelena Gavrilović ima novu frizuru, ali da li se nešto promenilo i u njenom privatnom životu interesuje sve.

foto: Kurir televizija

- Kod mene se ništa nije promenilo, ja sam srećna i zadovoljna. A i starija sam, malo mi je degutantno kad starije žene imaju dugačku kosu. Ali, eto, ko zna, tako mi je došlo - kaže.

Ona je progovorila i o svom emotivnom životu i objasnila da svaki pravi muškarac mora ženi da donese emotivnu sigurnost.

-Svaki pravi muiškarac kada se pojavi u životu jedne žene on joj donese emotivnu sigurnost, koja je najvažnija. On podržava to što ja radim, što je jako teško.

foto: Kurir televizija

Jelena je odlučila i da napravi pauzu u pojavljivanju u javnosti, pobegne u prirodu i potpuno se posveti sebi.

- Malo ću napraviti pauzu, mislim da ću se izolovati, želim da pobegnem u prirodu. Mislim da treba da se vratimo prirodi - kaže Jelena.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:54 Dr estetske medicine upozorava: Mogle su da ostanu bez NOSA ili VIDA