MEGAN MARKL STRAHUJE OD GUBITKA TITULE VOJVOTKINJE: To bi bila prava finansijska KATASTROFA! Hari je bezbedan zbog OVOG razloga!

Megan Markl (39) već 15 meseci nije članica kraljevske porodice, ali je još uvek vojvotkinja od Saseksa i želi da zadrži tu titulu, pišu ostrvski mediji.

Ona se tako potpisuje na svim platformama kao vojvotkinja od Saseksa, a nedavno je pod tim imenom napisala i knjigu za decu Klupa (The Bench).

Izvor blizak prodici naveo je kako se Megan boji gubitka titule nakon što je njen suprug princ Hari u javnost izašao sa ozbiljnim optužbama na račun kraljevske porodice.

- Rekla je Hariju da treba da ublaže napade na kraljevsku porodicu jer se boji da će im oduzeti kraljevske titule, što bi bila PR katastrofa. Trenutno je preplavljena ponudama, a to je delom i zbog toga što je vojvotkinja - rekao je izvor.

Da podsetimo, princ Hari je izneo brojne optužbe u dokumentarcu koji je snimio sa Oprom Vinfri pod nazivom "The Me You Can't See".

Između ostalog, optužio je članove kraljevske porodice da su negativno uticali na njegovo mentalno zdravlje, a oca, princa Čarlsa da ga je loše tretirao kao dete.

Titule koje imaju ne može im oduzeti kraljica, već o tome mora glasanjem odlučiti parlament. Ukoliko se to dogodi, Hariju bi ostala titula princa jer ju je dobio rođenjem.

