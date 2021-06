FRAJLE U EMISIJI UŽIVO ZAPEVALE PESMU BALAŠEVIĆU! Emotivne reči GAĐAJU u SRCE: Tri dana smo bile u SUZAMA a onda je stigla POEZIJA

Grupa "Frajle" objavila je novu pesmu posvećenu velikom umetniku i muzičaru Đorđu Balaševiću, koji je umro 19. februara od posledica korona virusa.

Pesma "Panonskom mornaru" izazvala je mnogo pažnje, ali i veliki broj pozitivnih komentara upućenih grupi "Frajle". Kako je nastala ova pesma i koliko je bilo teško napisati ovu pesmu i na ovaj način se zahvaliti ovom velikom umetniku ispričale su "Frajle" koje su se uključile u "Puls Srbije".

- Mi jako volimo Balaševića, on je naš muzički tata. Kad se to desilo, mi smo bile u suzama tri dana. I baš u tom periodu mi je stigla jedna pesma, poezija, i ja dok sam to čitala samo sam uzela gitaru i počela da komponujem - pričaju.

I svedski poznata violinistkinja iz Budimpešte odsvirala je jedan predivan deo, pričaju.

- Mi smo isto iz Novog Sada i mi naše emocije pretačemo u muziku i sigurne smo da su zbog toga ljudi i očekivali od nas da to uradimo. To je izašlo iz nas kao jedna odgovornost.

- Pesma je nastala potpuno spontano, kao reakcija jednog velikog gubitka za sve nas. Na nama, umetnicima je da to oživljavamo i da nastavimo i da se njegova muzika i dalje sluša.

Kako kažu ostala im je neostvarena želja da naprave duet sa Đoletom, a ova pesma upravo je način da pošalju jednu jako veliku poruku i jako veliku ljubav.

