ŠTO MI DIRAŠ IVANA OŽEGOVIĆA?! Muškarac izgovorio ovu rečenicu, pa udario Miljana Davidovića preko OKA!

Glumca Miljana Davidovića iz telenovele "Igra sudbine" pre dve večeri prebili su u Novom Sadu jer je u seriji zario nož u stomak omiljenom junaku Ivanu Ožegoviću, a sad su isplivali novi detalji sukoba.

Miljan je ispričao kako se incident desio, a ni sam nije mogao da poveruje da ga je muškarac napao zbog lika koji igra.

foto: Privanta arhiva, Printscreen/Instagram

"Nisam pretučen, istina je da me udario čovek. To je to što se tiče incidenta. Rekao mi: 'Što mi diraš Ivana Ožegovića?' i udario me", rekao je Miljan i dodao da se incident dogodio na ulici "ispred jedne roštiljarnice" i da je ovo pojava koju bi trebalo ispitati.

"Da li ljudi to doživljavaju tako zbog rijalitija, ne znam... uglavnom, policija radi svoj posao", ističe Miljan u emisiji "150 minuta".

foto: Privatna Arhiva

Miljan Davidović rođen je 30. novembra 1978. godine u Sanskom Mostu. Godine 2000. upisao je Akademiju dramskih umetnosti u Banjaluci, u klasi Svetozara Rapajića. Diplomirao je 2004. godine u Beogradu, u klasi Predraga Ejdusa. Stalni je član Narodnog pozorišta Kikinda od 2005. godine. Od jeseni gledaćemo ga i filmu i seriji "Toma", a imao je prilike da radi s pokojnim Džejom Ramadanovskim na filmu "Vikend s ćaletom".

Kurir.rs/K.Đ.