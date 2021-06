ŠAKIRA PROGOVORILA O TEŠKOJ BORBI SA DEPRESIJOM: Bilo je UŽASNO, deca nisu mogla da me GLEDAJU!

Latino zvezda Šakira (44) je pre četiri godine imala ozbiljnih problema sa glasnim žicama, a tek sada je progovorila o tom teškom periodu.

Ozbiljno kvarenje glasnih žica, kaže, dovelo je do depresije. Jedno vreme nije mogla da govori pa se sa decom i partnerom Đerardom Pikeom sporazumevala gestikulirajući.

- Nikad nisam ni pomislila da će me, od svega mogućeg, napustiti moj glas, koji je toliko ukorenjen u mojoj prirodi. To je moj identitet, to što nisam mogla da pevam mi je bilo neizdrživo - iskrena je bila Šakira u razgovoru.

Pevačica ističe da je i njenoj porodici bilo teško jer se njeno ponašanje drastično promenilo, kao i ni njenom izabraniku i poznatom fudbaleru Žeraru Pikeu nije bilo lako tih dana.

- Bilo je vrlo teško biti u mojoj blizini, moj suprug je to proživeo gore nego ja. Bilo je dana kad nisam mogla ni da ustanem iz kreveta jer sam dopuštala depresiji da me obuzme. Deca nisu mogla ni da me pogledaju jer nisu znali šta mi se dešava - kaže Šakira.

Lekari su joj savetovali da ide na operaciju glasnih žica, ali glas joj se vratio pre nego što je otišla pod nož. Zbog problema sa glasom morala je da odloži turneju El Dorado za 2018. godinu, kada se potpuno oporavila.

