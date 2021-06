ZAVODNIK SVETSKOG GLASA OTVORENO O SVOJOJ SEKSUALNOSTI! RIKI MARTIN: Voleo sam i ŽENE, hemija ne može da se ODGLUMI!

Latino pop pevač Ricky Martin (49) dugo je skrivao svoju seksualnu orijentaciju i bio miljenik žena.

U velikom intervjuu za američki časopis Riki je otkrio da iza sebe ima istoriju borbe sa anksioznošću, koja je bila deo njegove svakodnevice dok se 2010. godine nije javno deklarisao kao homoseksualac. Kaže da je tada bio prilično izgubljen i da je javno izlazio sa ženama, a u tajnosti sa muškarcima.

- Pitao sam se jesam li gej, biseksualan ili samo zbunjen? Seksualnost je komplikovana stvar, nije sve crno-belo, ispunjeno je bojama. Dok sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osećao sam se dobro, osećao sam se prelepo... Ne možete odglumiti hemiju koju osećate prema nekome, hemija je sa njima postojala. Nikoga nisam zavaravao - istakao je Riki Martin koji je u to vreme izalzio sa mnogo žena. Sa voditeljkom Rebekom de Albom je izlazi od 1995. do 2002. godine.

On je istakao da žali što se ranije nije deklarisao kao gej kada ga je čuvena novinarka Barbara Volters pitala da li je ili nije gej.

- Bilo bi sjajno da sam to učino ranije jer bih se osećao neverovatno. Kada je reč o mojoj seksualnosti i o tome ko sam, želim da pričam o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer - ako to skrivate - tako se nalazite između života i smrti - objasnio je pevač.

Bio je šest godina u vezi sa Karlosom Gonzalesom. Riki je od 2017. godine u braku sa Džvanom Josefom (37), umetnikom sirijsko-švedskih korena, sa kojim odgaja svoje četvoro dece Matea, Valentina, Lusije i Rena koje mu je rodila surogat majka.

