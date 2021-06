ĆERKA GLUMAČKE LEGENDE MARKA NIKOLIĆA I DALJE RADI KAO KONOBARICA: Lepa Mina čeka još na velike uloge! (FOTO)

Poslednjih godina filmska industrija u Srbiji cveta, ali izgleda da posla u struci nema za ćerku legendarnog Marka Nikolića.

Naša ekipa zatekla je njegovu naslednicu Minu kako radi kao konobarica u jednom kafiću u blizine Save, gde se okupljaju umetnici, slikari... Sjajno raspoložena devojka nije skidala osmeh s lica, a likom neodoljivo podseća na slavnog oca.

Marko Nikolić preminuo je u Beogradu pre dve i po godine, tačnije, 2. januara 2019. godine u 73. godini, a svoje veze nije iskoristio kako bi našao u nekom pozorištu mesto za svoju mezimicu. Mina je krenula očevim stopama i otisnula se u svet kinematografije, ali još nije dobila dovoljno posla da može da živi samo od glume.

Podsećamo, Mina je sa svojim ocem igrala u seriji "Žigosani u reketu", a to je bio ujedno i poslednji televizijski projekat preminulog glumca. Ona se pojavljivala i u serijama "Jutro će promeniti sve", "Mama i tata se igraju rata", "Besa", a uskoro ćemo je gledati u filmu Stevana Filipovića "Pored tebe", gde ima glavnu ulogu. Honorar joj očigledno nije omogućio da živi od nove uloge, pa se vratila poslu koji radi iz nužde.

- Zasad i dalje radim u kafiću i čekam pravu priliku. Neku komediju, zašto da ne? Možda baš zato što je izvan moje komforne zone, želela bih da je radim. Verujem da sa dramom znam meru, dok se s komedijom teže opuštam. Sve pomalo, po pet odsto - navela je Mina za Novosti svojevremeno.

Ona je ranije ispričala da je sa tatom imala neobičan, ali veoma iskren i prijateljski odnos.

- Naš odnos bio je, iskreno, malo neobičan, pošto je tati bilo 47 godina kad sam se ja rodila, pa je delovalo kao da smo jednu generaciju preskočili. Možda bi sve bilo potpuno drugačije da je on bio mlađi. Ovako, mogla bih reći da mi je više bio deka nego otac, ali i veliki prijatelj. Imam utisak da je stigao da me nauči svemu onome što mi je neophodno: kako da se postavim prema ljudima, šta treba da želim, kakav stav da razvijem prema poslu - ispričala je Mina Nikolić.

Nema još informacija kada ćemo u bioskopima videti Minin novi film "Pored tebe" u režiji Stevana Filipovića i, koji je, u stvari, nastavak priče i filma "Pored mene". Radnja se dešava pet godina kasnije i najavljuje se kao prvi srpski film koji kao jednu od tema ima i pandemiju koronavirusa. Mina Nikolić tumači lik Ksenije, novinarke tabloida koja kreće u potragu za nestalim drugom iz razreda u doba "zaključavanja".

I Ammar Mešić radio u kafani

Ammara Mešića mnogi znaju kao Strahinju iz popularne serije "Igra sudbine", a malo ko zna da mu je sudbina zaista slična kao Minina. - Hteo sam da odem iz zemlje i da počnem da se bavim nekim drugim poslovima. Nebitno da l' bilo to konobarisanje, ili kol-centar. To sam isto radio pre nekoliko godina. Nekako baš sam mislio da je to to, i da nema šanse da konačno zaigram i da počnem da glumim. Pritom, u tom momentu imam 27 godina. I onda su me pozvali na kasting za seriju "Igra sudbine" i nisam se nadao da ću dobiti ulogu - ispričao je glumac za Mondo.