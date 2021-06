VOLELA BIH DA SAM HRABRIJA! Nada Šargin potpuno iskreno o svom životu i ulogama: Rade neke stvari koje ja nikad ne bih smela!

Nadu Šargin publika je zavolela kroz mnoge uloge u kojima je do sada najčešće igrala povučene, skromne žene sa pomalo teškim sudbinama.

U novom filmu “Živ čovek”, gde joj je nakon kultne serije “Vratiće se rode”, ponovo partner Nikola Đuričko, pokazala je da se odlično snalazi i u drugačijim rolama.

- Jako sam srećna što sam ponovo radila sa Nikolom, ali ovog puta moj lik ima potpuno drugačiji karakter i situacije u životu, u odnosu na Marinu iz “Roda”, i dobro je što je tako. Ko zna, možda će “Rode” jednog dana da se nastave i dobiju drugi deo - kroz osmeh kaže Nada i dodaje da joj jako prija da igra jake i pomalo sebične žene jer su njena suprotnost:

- Promenila sam opus svojih uloga, hvala bogu odavno. Ima već nekoliko godina kako igram jake žene. U pozorištu sam često tumačili raznolike uloge, ali na filmu su bile slične. Međutim, poslednjih godina se pojavljuju role baš kakve sam htela i ne žalim se. Recimo, Sunčica iz filma “Živ čovek” je dobrostojeća mama i u karakteru nemamo sličnosti, ali neke stvari bih volela da radim kao ona, a neke ne. Sviđaju mi se te žene o kojima piše scenaristkinja Milena Marković i koje često igram. One su dosta zaljubljene u sebe, ponekad su sebične, imaju jako puno kvaliteta, ne daju se i hrabre su. Prija mi da ih igram i sviđa mi se što rade neke stvari koje ja nikad ne bih smela.

Nada je već godinama u srećnom braku sa rediteljem Lazarom Bodrožom, sa kojim ima ćerku Evu. Kako sama kaže, period pandemije korona virusa nije joj teško pao jer ga je uglavnom provodila sa porodicom.

- Pandemiju sam doživela i shvatila kao neko upozorenje. Sve vreme sam bila sa porodicom i srećom niko nije bio ugrožen od nas. Spremala sam jednu veliku ulogu, pa sam imala mnogo vremena da lepo pripremim, tako da mi je taj period bio okej. Mnogo je ljudi bili u goroj situaciji, pa ne bih da se žalim, ali svakako je bilo i neprijatnih stvari oko toga da li ćeš ugroziti nekoga i preneti mu virus, kao da smo imali nekog nevidljivog neprijatelja pored sebe - objašnjava glumica i dodaje:

- Videćemo šta će doneti naredno vreme. Želim svima što više ljubavi, da je nose i drže u sebi, pa ćemo izdržati sve i nekako sačuvati jedni druge.

Ljubav me čini živom

Nada ne krije da je njen glavni pokretač ljubav i da bez nje ne bi mogla lako da ide kroz život.

- Ljubav me čini živom, to osećanje ljubavi, poštovanja i dostojanstva, koliko prema sebi toliko i prema drugima. Mislim da sve više shvatam koliko je to osećanje ljubavi baš u nama samima najbitnije i da ljudi bez ljubavi teže žive - zaključuje glumica.

