BIO SAM POBEDNIK ZAJEČARSKE GITARIJADE Slobodan Ninković otkriva za Kurir: Vraćam se svojoj prvoj ljubavi - rokenrolu

Slobodan Boda Ninković od novembra ide u zasluženu penziju i kako otkriva za Kurir, konačno će se vratiti svojoj prvoj ljubavi - muzici.

Poznati glumac ponovo je okupio svoj pseudopank bend Ops, s kojim je 1979. godina pobedio na Zaječarskoj gitarijadi.

- Na ideju da se ponovo okupimo došli smo tokom korone. Hoćemo da zaokružimo priču, snimili smo album i spremamo koncerte, a jedan ćemo posvetiti i našem preminulom prijatelju Dragoljubu Tasiću, koji je bio član benda. Za stare pesme uradili smo nove aranžmane - priča Boda Ninković i nastavlja:

foto: Dragana Udovičić

- Bend se raspao jer su četiri člana otišla u vojsku. Pobedili smo na Gitarijadi, a kao nagradu smo dobili da snimimo ploču, koji nikad nismo napravili. Vreme tokom korone smo iskoristili kreativno, album izlazi u oktobru u izdanju "Multimedija rekordsa". Imamo i mladog člana, bubnjara, koji ima samo 28 godina i nas čikice drži u energiji i pomaže nam da uživamo. Nemamo velikih ambicija. Nastupi su pozorišni i scenski. Konačno sam ispunio jedan san od pre 40 godina.

foto: Dragana Udovičić

Glumac se raduje što od jeseni neće više imati obavezu da ide na posao. - Imaću sada više vremena da se bavim muzikom. Nisam se umorio od glume, ali ću moći da bolje planiram svoje vreme i radim isključivo ono što me interesuje. Igraću i dalje, ali moraće više da me pitaju - iskren je Boda, koga tokom leta očekuje premijera predstave "Zelena čoja Montenegra" u Budvi i obnova kultne drame "Let iznad kukavičjeg gnezda".

foto: Dragana Udovičić

On je juče uručio stipendiju svojim mladim kolegama Luki Grbiću, Mini Nenadović i Stanislavi Staši Nikolić.

- Neće im to mnogo finansijski pomoći, ali je znak da pozorišta vode računa koga žele u svojim redovima. Prema njima će se onda praviti i repertoar. Za njih imam i jedan savet. Serije su lepa stvar da se upoznaju glumci, ali pozorište je baza. Atletika je bazičan spot, tako je teatar neka osnova za sve druge grane ovog poziva.

Prvi put na daske Ninković je stao u pozorištu "Boško Buha".

- Najdraža mi je ta uloga kod čuvenog reditelja Timotija Džona Bajforda. Platiša i ja smo igrali veštice. Po engleskoj tradiciji, muškarci igraju ženske uloge. Zahvaljući deset godina u "Buhi" učvrstio sam veru u pozorište. Volim da se igram i zato se bavim ovom poslom - otkrio nam je Boda.

On kaže da ništa ne bi menjao.

- Trudio sam se. Nije to uvek bilo najbolje. U ogromnom procentu sam zadovoljan svojim život i karijerom. Gluma nije takmičenje, ali je 82 odsto stvari koje sam napravio kako treba - zaključuje glumac.

foto: Dragana Udovičić

Boda uručio stipendije Mina je moje kumče Boda Ninković je juče u BDP uručio stipendije Fondacije Beogradskog dramskog pozorišta. Jedan od ciljeva fondacije je podrška radu mladih pozorišnih umetnika, a prvi stipendisti su Luka Grbić, Mina Nenadović i Stanislava Staša Nikolić. - Mina je moje kumče. To nije za novine - rekao je u svom stilu glumac.

Kurir/ Ljubomir Radanov

Bonus video:

00:26 KAO DA JE POSLEDNJA PREDSTAVA: Boda Ninković OTVORENO o BORBI sa koronom (KURIR TELEVIZIJA)