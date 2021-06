UŽASNO MU NEDOSTAJE PORODICA OD KOJE JE RAZDVOJEN: Glumac Branimir Popović otvorio dušu o NAJDRAŽIMA, glumi i novoj seriji

Glumac koji će u srpskoj verziji serije “Dinastija” tumačiti čuvenog Blejka za priča o atmosferi na setu, željama i privatnom životu.

Branimir Popović kaže da mu je velika čast što će u narednom periodu raditi na seriji koja će imati 220 epizoda, ali da istovremeno trpi njegov privatan život. Supruga i ćerka, koje žive u Podgorici, uskoro stižu u Beograd i to je ono što ga raduje.

- Užasno nedostajemo jedni drugima, ali će škola brzo da se završi tako da će mi doći njih dve do kraja juna, tako da ćemo se družiti i biće mi veliko olakšanje - priznaje glumac koji će u srpskoj prestonici provesti 18 meseci, koliko je planirano da traje snimanje.

- Toliko smo dogovorili da snimamo. Biće 220 epizoda.

Branimiru ovo nije prvi put da radi na seriji koja ima veliki broj scene i snimajućih dana.

- Atmosfera koja se ovde dešava je jako dobra. Toliko su ljudi profesionalni, vode računa o onima koji su najopterećeniji sa ove druge strane kamere, glumcima...Sve se planira onako kako treba, nema po 15 scena dnevno, već radimo odabrano, dobro, kvalitetno, studiozno. Jeste naporno, ali mi je veliko zadovoljstvo kada završimo dan, da sam uradio najbolje što sam mogao i da je bilo vremena da se pozabavim svojom ulogom, svojim partnerima i onim što će biti snimljeno. Što se tiče umora, ima ga ali ga i ne osećam - iskren je glumac, koji smatra da će publika zavoleti srpsku Dinastiju.

- Cilj je da se jedan scenario koji je fantastično napisan pre 40 i više godina ponovo vrati u život jer je toliko generacija prošlo, da i one koje su to gledale, su zaboravile. Sećaju se nekih likova kroz maglu nekog Blejka, Felon... Međutim, ako imamo jedan fantastično skrpljen scenario, zašto da ne? Nije to prvi rimejk neke dobre serije koja je bila prisutna ranijih decenija. To govori da postoji interesovanje da uradimo kako mi to doživljamo, da se i izrazimo i prikujemo ljude da gledaju naše tumačenjej problema koji su bili prustni pre 40 godina u Americi. Sada je to deo našeg života, sveta oko nas i tu nema nikakvih nepoznanica.

Popović kroz osmeh kaže da ljudi vole da vide kako i neko drugi ima problem, naročito ako je bogat.

- Pa nam bude i drago. Kada ovi koji imaju sve, imaju probleme koji su veći nego što mi kao obični ljudi imamo (smeh). Sve ovo što se do sada radilo nije mi ličilo na supuničarski pristup. Neverovatno koliko je ovde ozbiljno tretirana svaka scena, dramski, kvalitetno bez brzanja, sa sjajnom postavkom svetla, kamera, tehnikom. Ne postoji nikakva hiperprodukcija, nikakvo šamaranje, brzanje, nikakvo otaljavanje poslova, već svaki kadar koji sam mogao da ispratim, a ispratio sam jer sam faktički u svakoj epizodi i svaki dan snimam. Sve je gusto, dramski obojeno, ozbiljno doživljeno, shvaćeno i snimljeno. Dovoljno dana je prošlo da sam mogao da steknem utisak da ovde brzina nije priroritet. Ovde je prioritet kvalitet kadra, tačnost, da dobro izgleda, da je pre svega dobro odigrano - kaže glumac, koji je zadovoljan i kako se Marija Karan snašla pred kamerama, kao njegova partnerka.

- Fantastično. Ričard dok je pisao “Dinastiju”, čini mi se da je najviše ljubavi imao prema Aleksis, liku koji tumači draga koleginica Marija Karan i prema Blejkovoj ćerki Felon. Ali posebno prema Aleksis. Pre neki dan sam rekao dragoj Mariji da to izgleda fantastično. Da joj to tako dobro ide, da je duhovita, da je zla, da je zanimljiva, da će je publika obožavati, da sve funkcioniše kako treba. Čini mi se da je Mariji jako dobro legao karakter lika.

Branislav je oženjen glumicom Sanjom, koja će na jesen pridružiti ekipi “Dinastije”.

- Sanja će igrati u seriji. Ne znam kako se zove lik koji će tumačiti. Ona će snimati tek u septembru, oktobru, dva meseca. Imaćemo zajedničkih scena. Njen lik je vezan za Blejka, radi kod njega. Dođe do sukoba između Blejka i te osobe i onda ona prelazi u protivnički tabor kod Aleksis i radi protiv Blejka. Biće zanimljivih scena, otkriva Popović.

