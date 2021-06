RADE ŠERBEDŽIJA DELI KADAR SA SVETSKIM GLUMCIMA! Glumac se javio iz Engleske, a evo šta je poručio i sa kim je NAZDRAVIO!

Glumac Rade Šerbedžija otputovao je u Englesku gde radi na jednom projektu, a odakle se sada javio video snimkom.

Naime, on je sa prijateljima na Fejsbuku podelio video dok ga je ćerka Milica snimala, a tom prilikom otkrio je sa kim će raditi na novoj seriji.

"Evo stigoh do Engleske, što je u vreme korone mali poduhvat koji zahteva popunjavanje brojnih formulara, karantin i bar pet testiranja u nedelju dana, ali i ta korona će proći, ovih dana brojke donose nadu, barem u ovom delu sveta, krenulo je bolje i neka se sad tako nastavi. Ovde snimam jednu seriju špijunski triler. Ne smem vam previše otkriti, ali „delim ekran“ sa Garijem Oldmanom, što mi je drago, jer mislim da je veliki glumac. Igraju i Kristin Skot, Džonatanom Prajsem (s kojim sam već igrao u jednom filmu), Džek Lauden, po malo ja, kao davne 1992. kada sam igrao na stranim filmovima... Izvrsna ekipa", rekao je on, a potom se osvrnuo na godinu iza nas:

foto: Printscreen

"Prošli smo jedno strašno vreme, Godinu i po, skoro dve, zaustavljenog života. Svi znamo kako nam je, u strahu, panici, u nečemu što nam se ništa pre nije dogodilo u životima. I sad nekako kao da život počinje ponovo, kao da počinju stvari koje su se nekada događale, vrata su se otvorila... ", rekao je Šerbdežija.

foto: Printscreen

On je posetio i kafić u koji je nekad odlazio čuveni Džon Lenon

"Milica je izabrala baš ovu ulicu jer je ovde najčešće sam dolazio Džon Lenon. Možete da zamislite kako je to izgledalo šezdesetih godina. Kažu da je on baš ovde najčešće sedeo, u ovu napuštenu sobu. Živeli, Milice", rekao je on u snimku i nazdravio.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

03:28 SCENIRANJE - 05.07.2020 - Rade Šerbedžija o Milanu Mariću