KIM KARDAŠIJAN SE ISPOVEDILA MAJCI: Usamljena sam u braku sa Kanjeom i više ne želim da budem sa nekim ko živi u DRUGOJ državi!

Jedan od najdugovečnijih svetskih rijalitija se završio 10. juna.

U korak sa Kardašijanima će se oprostiti od publike posle 20 sezona, a u emotivnom finalu serije prikazana je Kardašijan-Džener porodica koja razmišlja o narednim koracima.

foto: Printscreen/Youtube

Kortni Kardašijan i Skot Disik su spremni da krenu dalje, Kloi želi da svojoj naslednici Tru Tomson podari brata ili sestru, ali nije sigurna da li želi da se opet udaje.

Međutim, najviše pažnje je privukla ispovest Kim Kardašijan. Ona se poverila majci Kris Džener o svom braku sa poznatim reperom Kanje Vestom.

foto: Printsreen/Youtube

- Imala sam običaj da sve pitam za rešenja problema, sve dogovore sm tražila od svih. To je iscrpljujuće. Ja sm zapravo, odrasla osoba. Idem na terapiju. Pusti me da radim na sebi i da vidim gde se nalazim - priznala je Kim.

Rekla je i da teži totalnoj sreći non-stop u njenoj vezi.

- Osećam se kao da sam radila veoma naporno u životu da bih postigla sve što sam htela, da sam ispunila očekivanja i postigla 10 puta više nego što je moguće da postigne živ čovek, ali nemam sa kim to da podelim - rekla je i nastavila sa pričom.

- Sedim ovde i razmišljam: ok, imam potomstvo i to me ispunjava i jesam li dobro? Nikad nisam mislila da sam sama. Mislila sam da je to potpuno u redu, imam decu i to je to - rekla je.

foto: Printsreen/Youtube

Veza na daljinu sa Kanjeom u Vajomingu je mnogo uticala na starletu.

- Moj muž ide od države do države, ja sam tu sa njim i to mi je bilo ok, ali pošto sam napunila 40 godina, shvatila sam: ne, ja ne želim muža koji živi u potpuno drugoj državi

Kim je priznala i da se odlično slagala sa Kanjeom dok su bili razdvojeni ali da ona to ne želi od partnera.

foto: Printsreen/Youtube

- Hoću osobu sa kojom delim ista interesovanja, iste tv-emisije recimo. Hoću nekog ko će želeti da vežba sa mnom. To su te male stvari koje nemam. Sve velike stvari već imam. Imam ekstravagantne stvari, čak i više nego što neko može da zamisli. Doživela sam sve pompezne situacije i niko to neće uraditi nikad više na takav način. Zahvalna sam na svemu tome, ali mislim da sam spremna za male stvari i iskustva koja mnogo znače -

- Želim samo da budeš srećna i vesela, a takvu te nisam videla jako dugo. Srce mi se cepa zato što želim da budete srećni. Želim da imaš najbolju vezu na svetu i da budeš vesela. Imaš četvoro prelepe dece i samo želim da svi budu srećni - rekla je majka Kris.

foto: Printsreen/Youtube

- Totalno sam umrtvljena. Umorna sam od svega, ali znam da ću biti srećna. Nisam dogurala ovako daleko i da se ne radujem. Zapamti - ponadala se Kim.

- Ti si veoma jaka žena i izgleda da sve podnosiš veoma mirno - Kris se oduševila ćerkinom snagom.

- Mirnoća je moja super moć - našalila se Kim.

(Kurir.rs/A.M./Eonline)

Bonus video:

03:27 RADE ŠERBEDŽIJA DELI KADAR SA SVETSKIM GLUMCIMA! Glumac se javio iz Engleske, a evo šta je poručio i sa kim je NAZDRAVIO!