TASOVAC PONOVO SKROZ PROMENIO IMIDŽ: Za 98. rođendan Beogradske filharmonije saopštio važnu slatku novost! (FOTO)

Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture, danas je ponovo promenio svoj imidž. On je odlučio da se u javnosti pojavi bez kape i da na neobičan način obeleži rođendan Beogradske filharmonije, koja je osnovana 13. juna 1923. godine. Dve godine pre proslave veka postojanja Filharmonija je dobila svoj sladoledni ukus, izabran od strane njenih pratioca na društvenim mrežama, a koji se od danas nalazi na redovnom repertoaru Moritz Ice sladoleda.

foto: Marko Đoković

“Na dan našeg 98. rođendana, spajamo dve stvari kojima se ne može odoleti - sladoled i Beogradsku filharmoniju. Dok u prvom ipak moramo biti umereni, u drugom možemo da uživamo bez granica, zato su ove dve delicije savršena kombinacija”, rekao je Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije.

Pratioci filharmonijskih društvenih mreža bili su upitani koji ukus ih najviše podseća na Beogradsku filharmoniju. Davali su brojne predloge i u komenatarima podelili svoje asocijacije na orkestar. Tako se dobitna kombinacija sastoji od čokolade - kao boja instrumenata, mente – u ime svežih filharmonijskih prorgama i pistaća zbog egzotičnosti Beogradske filharmonije.

foto: Marko Đoković

Ovom saradnjom, filharmonijska akcija “Muzika svuda” je otišla korak dalje uz novog partnera Moritz Ice. U sezoni obeleženoj pandemijom, svaki nastup orkestra u filharmonijskoj sali se snimao, a ti snimci su se slušali na brojnim lokacijama van koncertne dvorane i mestima gde do tada klasične muzika nije bila. Na ovaj način, Filharmonija je dolazila do nove publike pa se čulo preko 60 000 sati muzike orkestra na 423 loakcije, i to u 106 mesta širom Srbije.

Pored toga što se u prodajnim objektima Moritz Ice sladoleda Beogradska filharmonija sluša, ona će moći i da se proba, a filharmonijski ukus će se menjati u skladu sa koncepcijom orkestraske koncertne sezone.

Kurir.rs/ Foto Marko Đoković

Bonus video:

02:35 TASOVAC PROGOVORIO O TUMORU NA KIČMI